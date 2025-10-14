فقرة بدنية وعودة عمر جابر| كواليس مران الزمالك استعدادا لـ ديكيداها الصومالي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لـ مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ 32 بـ بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.وأدى لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمتابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.شارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.وتماثل نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية عمر جابر قبل المشاركة في التدريبات استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال.وانتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ 32 بـ بطولة كأس الكونفدرالية.جاء ذلك عقب عودة لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك محمد السيد من صفوف منتخب الشباب بعد انتهاء مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في تشيلي.ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.