أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بمتابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض للتشكيل الأساسي خلال مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اعتمد في الفترة الماضية على حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل في خط الدفاع.

ويستأنف اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بالأمس لمدة 24 ساعة في إطار الاستعداد للقاء بطل الصومال.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الزمالك اليوم مشاركة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول ومنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

حرص كل من جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وعبد الناصر محمد مدير الكرة وعمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم، على زيارة حسن شحاتة نجم القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للزمالك وللمنتخب المصري للاطمئنان على صحته.

واطمأن الثلاثي على حالة حسن شحاتة وتمنوا له الشفاء العاجل.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري لحسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأتي توجيهات السيد الرئيس، حرصًا على تقديم الدعم الكامل للمعلم، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.

