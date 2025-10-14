منتخب الجزائر يختتم التصفيات بالفوز على أوغندا ويؤكد جاهزيته لمونديال 2026

اختتم منتخب الجزائر مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بانتصار مثير على نظيره الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المجموعة السابعة.

سجل هدفي "محاربي الصحراء" النجم محمد عمورة من ركلتي جزاء في الدقيقتين 81 و90+9، ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز جديد يعزز به صدارته للمجموعة برصيد 25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أوغندا الوصيفة.

وجاء الفوز بعد تأهل الجزائر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، إثر تغلبها في الجولة السابقة على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة في وهران، لتضمن المشاركة الخامسة في تاريخها بالمونديال، بعد غياب عن نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

وشهد اللقاء الظهور الأساسي الأول للوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف المنتخب الجزائري، حيث فضّل تمثيل "الخضر" على فرنسا التي لعب لها في الفئات السنية وحقق معها لقب يورو تحت 17 عامًا عام 2015.

واختار المدرب فلاديمير بيتكوفيتش التشكيل الأساسي الذي ضم: لوكا زيدان، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جوان حجام، رفيق بلغالي، آدم زرقان، هشام بوداوي، إبراهيم مازة، رياض محرز، محمد الأمين عمورة، وأمين جويري.

بهذا الفوز، يؤكد منتخب الجزائر جاهزيته الكاملة لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، على أن تُجرى قرعة البطولة في الخامس من ديسمبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.