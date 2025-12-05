حقيقة رفع أسعار الدواجن في رمضان.. رئيس شعبة يعلن مفاجأة

علق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، على حقيقة رفع أسعار الدواجن مع قرب شهر رمضان المبارك، وقال إن الطلب على الدواجن في شهر رمضان يكون مرتفعا، مقارنة بالأيام الأخرى في العام.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الدواجن في رمضان قد يرتفع سعرها لأن تربية الدواجن في الشتاء تتطلب توفير جو دافئ لها، وأن هذا يجعل الأسعار ترتفع.

تابع في المزرعة بـ 57 جنيه

ولفت إلى أن تكلفة كيلو الدواجن اليوم 65 جنيه، لكن تابع في المزرعة بـ 57 جنيه، أي أن التاجر في هذه الحالة يقوم ببيع الدواجن بأقل من سعرها، وأنه تلك الأسعار قد تتحرك بعض الشئ.

وأشار إلى أن الوضع بشكل عام فيما يخص الدواجن مستقر، وأن البلاد مقبلة على فصل الشتاء، لكن لا توجد أي مشكلات أو فيروسات بين الدواجن، فجميع الدواجن الموجودة بالأسواق مستقرة.