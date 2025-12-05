قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم
ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الجمعة 5 /12 /2025

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الجمعة الموافق 5 / 12 / 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها، حيث كان هناك توافد الأهالي على الأسواق لشراء متطلباتهم الغذائية. 

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا أن كان فى بعض أماكن البيع عروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 لـ170 وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 لـ85جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفته والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام اطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء سعرها 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 لـ90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 195 لـ210جنيهًا للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

تحديث بطاقة التموين

جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

قيام الليل

حكم أداء قيام الليل بعد صلاة الوتر .. اعرف الموقف الشرعي

جامعة الأزهر

كلية التربية بالأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول «صناعة المستقبل».. الاثنين المقبل

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد هذه الأدعية تستغفر لك الملائكة وتحفظك حتى تصبح

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد