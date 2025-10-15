العمر مجرد رقم.. رونالدو يحقق رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم بعدما سجل هدفين في تعادل برازيل أوروبا مع المجر بهدفين لمثلهما، أمس الثلاثاء.

وأصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 41 هدفا، متخطيا الغواتيمالي كارلوس رويس (39 هدفا ).







أهداف البرتغال والمجر

تقدّم منتخب المجر مبكرًا عن طريق أتيلا سزالاي في الدقيقة التاسعة، بينما سجل كريستيانو رونالدو هدفي البرتغالي في الدقيقتين 22 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأدرك دومينيك سوبوسلاي التعادل لصالح المجر، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

وبدأ منتخب البرتغال اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: سيميدو - دياز - فيجا - مينديز

الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز

الهجوم: نيتو - برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو

ترتيب المجموعة السادسة



1- البرتغال - 10 نقاط

2- المجر - 5 نقاط

3- إيرلندا - 4 نقاط

4- أرمينيا - 3 نقاط