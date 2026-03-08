24 مارس.. بدء تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" المرحلة الثامنة والتاسعة بمدينة القاهرة الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" المرحلة الثامنة والتاسعة للمصريين العاملين بالخارج بعددٍ من المناطق والأحياء بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24/3/2026، وحتى يوم الخميس 21/5/2026، وفقاً للمواعيد المقررة.

وفي هذا الإطار، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات سكنية بمشروع "بيت الوطن" بالمدن الجديدة للعاملين بخارج مصر، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم وفق الاشتراطات، وربطهم بوطنهم الأم، مشددةً في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية للمشروع.





ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمرحلتين الثامنة والتاسعة (الأساسية والتكميلية) بمنطقة شمال بيت الوطن A: يوم الثلاثاء 24/3/2026، وبمنطقة شمال بيت الوطن B: يوم الأربعاء 25/3/2026، وبمنطقة شمال بيت الوطن C: يوم الأحد 29/3/2026، وبمنطقة شمال بيت الوطن D: يوم الثلاثاء 31/3/2026، وبمنطقة شمال بيت الوطن E: يوم الخميس 2/4/2026، وبمنطقة شمال بيت الوطن F: يوم الأحد 5/4/2026، وبمنطقة شمال بيت الوطن G: يوم الثلاثاء 7/4/2026.





وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالحي السابع بالمنطقة A: يوم الأربعاء 8/4/2026: وبالمنطقة B: يوم الخميس 9/4/2026، وبالمنطقة C: يوم الأحد 12/4/2026، وبالمنطقة F: يوم الثلاثاء 14/4/2026، وبالمنطقة D: يوم الأربعاء 15/4/2026، وبالمنطقة شمال الرحاب K: يوم الخميس 16/4/2026، وبمنطقة امتداد غرب الجولف م4، يوم الأحد 19/4/2026: والتجمع الأول: يوم الإثنين 20/4/2026، والتجمع الخامس – الحي الثالث: يوم الثلاثاء 21/4/2026، والقرنفل: يوم الأربعاء 22/4/2026، واللوتس المناطق G – H: يوم الأحد 26/4/2026.

وأضاف: سيتم تسليم قطع الأراضي بالتجمع الخامس A: يوم الإثنين 27/4/2026، وبالحي الخامس B: يوم الثلاثاء 28/4/2026، وبالحي الخامس C: يوم الأربعاء 29/4/2026، وبالحي الخامس D: يوم الأحد 3/5/2026، وبالحي الخامس E: يوم الإثنين 4/5/2026، وبالحي الخامس F: يوم الثلاثاء 5/5/2026، وبالحي الخامس G: يوم الأربعاء 6/5/2026، وبالحي الخامس H: يوم الخميس 7/5/2026، وبالحي الخامس I: يوم الأحد 10/5/2026، وبالحي الخامس J: يوم الإثنين 11/5/2026، وبالحي الخامس L: يوم الثلاثاء 12/5/2026، وبالحي الخامس M: يوم الأربعاء 13/5/2026، وبالحي الخامس N: يوم الخميس 14/5/2026، وبالحي الخامس Q: يوم الأحد 17/5/2026.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 18/5/2026 وحتى يوم الخميس 21/5/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، ويتم الحضور شخصياً للاستلام أو بموجب توكيل رسمي محدد الغرض للاستلام.