سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026

تبخرت آمال منتخب الاحتلال الإسرائيلي في التأهل إلى كاس العالم 2026، بعد هزيمة مذلة أمام إيطاليا بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.

وجاءت ثلاثية إيطاليا بتوقيع ماتيو ريتيجي (هدفين) في الدقيقتين 45+2 و74، بينما وقع جيانلوكا مانشيني على الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأطلق بعض المشجعين صيحات الاستهجان عند عزف نشيد الاحتلال، لكن العديد من الأشخاص الآخرين في الملعب حاولوا التغطية على ذلك بالتصفيق العالي.

ويتأهل متصدرو المجموعات في التصفيات الأوروبية إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني ملحقًا قاريًا للمنافسة على الصعود.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- النرويج - 18 نقطة

2- إيطاليا - 15 نقطة

3- منتخب الاحتلال - 9 نقاط

4- إستونيا - 4 نقاط

5- مولدوفا - نقطة