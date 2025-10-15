قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
فاكسيرا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع سي دي بايو الصينية لتعزيز إنتاج اللقاحات
المستشار حنفي جبالي ضمن القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بقطاع القاهرة
اختتام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026

مباراة إسرائيل وإيطاليا
محمد السعيد

تبخرت آمال منتخب الاحتلال الإسرائيلي في التأهل إلى كاس العالم 2026، بعد هزيمة مذلة أمام إيطاليا بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.

وجاءت ثلاثية إيطاليا بتوقيع ماتيو ريتيجي (هدفين) في الدقيقتين 45+2 و74، بينما وقع جيانلوكا مانشيني على الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأطلق بعض المشجعين صيحات الاستهجان عند عزف نشيد الاحتلال، لكن العديد من الأشخاص الآخرين في الملعب حاولوا التغطية على ذلك بالتصفيق العالي.

ويتأهل متصدرو المجموعات في التصفيات الأوروبية إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني ملحقًا قاريًا للمنافسة على الصعود.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- النرويج - 18 نقطة

2- إيطاليا - 15 نقطة

3- منتخب الاحتلال - 9 نقاط

4- إستونيا - 4 نقاط

5- مولدوفا - نقطة

كاس العالم منتخب الاحتلال الإسرائيلي إيطاليا المونديال

