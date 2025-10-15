شوبير يكشف حقيقة طلب يورتشيتش رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب الكرواتي كريستوف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، رحيل اللاعب رمضان صبحي عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن ما تردد حول رغبة المدير الفني في الاستغناء عن رمضان صبحي غير صحيح، موضحًا أن اللاعب نفى تمامًا هذه الأحاديث، مؤكداً تركيزه الكامل مع الفريق.

وأضاف شوبير: "بصراحة أنا زعلان جدًا على موهبة بحجم رمضان صبحي، لأنه بيغيب كتير عن مباريات بيراميدز، ولما بنسأل بيقولوا مصاب أو مش جاهز. نفسي أشوفه راجع تاني لمستواه المعروف، خصوصًا إن معاه شريف إكرامي، من أحسن العقليات، ومحتاج يتكلم معاه شوية."