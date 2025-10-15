شوبير يوجه نصيحة لإدارة الأهلي بشأن تجديد عقود اللاعبين

نصح الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي بضرورة الإسراع في تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، مؤكدًا أن الاستقرار الفني للفريق خلال فترة التوقف يتطلب حسم هذا الملف في أسرع وقت.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر «أون سبورت إف إم»:«الأهلي متأخر جدًا في ملف تجديد العقود، وكان المفروض يبدأ التفاوض مع اللاعبين اللي قربت عقودهم تخلص، سواء لتجديدها أو لإبلاغهم بعدم التجديد، علشان الأمور تبقى واضحة للجميع».



وأضاف:«دلوقتي هتبدأ تطلع أخبار إن عبدالقادر مستني الأهلي وبيجهز عروض بديلة، وده طبيعي جدًا، لأن لو الأهلي مأخدش خطوة، أكيد هيجيله عروض من الزمالك أو بيراميدز أو سيراميكا أو البنك الأهلي، وده بس على المستوى المحلي».

وتابع شوبير:

«نفس الوضع ممكن يحصل مع حسين الشحات، ولو الأهلي ما توصلش معاه لاتفاق، أكيد هيجيله عروض، وكذلك الحال بالنسبة لأليو ديانج».

واختتم حديثه قائلاً:

«أتمنى إن إدارة الأهلي تنهي ملف اللاعبين اللي قربت عقودهم تخلص بدري بدري، علشان الفريق يفضل في حالة استقرار».