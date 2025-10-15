قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار حنفي جبالي ضمن القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بقطاع القاهرة
اختتام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
رياضة

شوبير يوجه نصيحة لإدارة الأهلي بشأن تجديد عقود اللاعبين

منار نور

نصح الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي بضرورة الإسراع في تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، مؤكدًا أن الاستقرار الفني للفريق خلال فترة التوقف يتطلب حسم هذا الملف في أسرع وقت.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر «أون سبورت إف إم»:«الأهلي متأخر جدًا في ملف تجديد العقود، وكان المفروض يبدأ التفاوض مع اللاعبين اللي قربت عقودهم تخلص، سواء لتجديدها أو لإبلاغهم بعدم التجديد، علشان الأمور تبقى واضحة للجميع».


وأضاف:«دلوقتي هتبدأ تطلع أخبار إن عبدالقادر مستني الأهلي وبيجهز عروض بديلة، وده طبيعي جدًا، لأن لو الأهلي مأخدش خطوة، أكيد هيجيله عروض من الزمالك أو بيراميدز أو سيراميكا أو البنك الأهلي، وده بس على المستوى المحلي».
وتابع شوبير:
«نفس الوضع ممكن يحصل مع حسين الشحات، ولو الأهلي ما توصلش معاه لاتفاق، أكيد هيجيله عروض، وكذلك الحال بالنسبة لأليو ديانج».
واختتم حديثه قائلاً:
«أتمنى إن إدارة الأهلي تنهي ملف اللاعبين اللي قربت عقودهم تخلص بدري بدري، علشان الفريق يفضل في حالة استقرار».

