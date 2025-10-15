شوبير يكشف عن أزمة في الكرة السعودية بسبب زيادة عدد الأجانب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة في الكرة السعودية رغم حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية :المنتخب السعودي لديه مشكلة تتمثل في زيادة عدد الأجانب وهو ما أثر بشكل كبير على مستوى الأخضر".



وأضاف "أتمنى تواجد قرار بشأن أن لا يقل عدد اللاعبين السعوديين في الملعب خلال مباريات الدوري عن 6 لكل فريق".

وتابع "هناك عدد كبير من الأسماء التي تشارك بشكل أساسي مع المنتخب السعودي، وذلك دون المشاركة مع أنديتهم في الدوري وذلك أزمة فنية".

واستكمل: المنتخب السعودي تأثرت نتائجه في الفترة الماضية لحين التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد من جديد".