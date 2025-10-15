الأهلي يدرس إضافة مدرب حراس أجنبي بجوار أمير عبد الحميد في جهاز توروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود فكرة جديدة داخل النادي الأهلي تتعلق بتشكيل الجهاز الفني، بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، حيث يدرس النادي إضافة عنصر جديد في منصب مدرب حراس المرمى.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج "مع شوبير" الإذاعي: "هناك فكرة ترددت داخل النادي الأهلي بشأن مدرب حراس المرمى، هل ستكون حقيقة أم مجرد اقتراح؟ لا أحد يعلم حتى الآن".



وأوضح: "هناك احتمالية لاستمرار أمير عبد الحميد ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة توروب، على غرار ما يحدث في الأندية الأوروبية الكبرى التي تضم مدربين اثنين لحراس المرمى".

وأضاف: "الفكرة المطروحة داخل الأهلي تتمثل في أن يكون هناك مدرب حراس أجنبي يعاونه أمير عبد الحميد كمدرب ثانٍ لحراس المرمى، لكن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة".

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً: "حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي من إدارة الأهلي، وكل ما يدور مجرد أحاديث داخل الأروقة، ومن المنتظر أن يتم حسم الأمور خلال الساعات المقبلة".