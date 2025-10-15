الشباب العربي يشارك في تعبئة المساعدات الإنسانية لغزة خلال زيارة ميدانية للهلال الأحمر المصري

قام المشاركون من الشباب العربي بزيارة ميدانية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، للتعرف على دورها الإنساني في إدارة أكبر عملية إغاثة في التاريخ لدعم الأشقاء في قطاع غزة، في إطار فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافق الشباب خلال الزيارة الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري وعضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، التي استعرضت الجهود الوطنية التي تقوم بها الجمعية بعد تفويضها كـ آلية وطنية لتنسيق كافة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة.

وشهدت الزيارة جولة تعريفية في غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، حيث تعرف الشباب على آليات إدارة الأزمات والمراكز اللوجستية ومستودعات الإمدادات الغذائية، كما شاهدوا عرضًا توثيقيًا حول حجم الجهود التي قامت بها الجمعية خلال أزمة غزة.

وخلال العرض، تم استعراض الأرقام الرسمية التي توضح حجم الدعم المصري المقدم، إذ استقبل الهلال الأحمر المصري 605 شحنات بحرية و936 طائرة من 52 دولة، بإجمالي 599,451 طنًا من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، تضمنت مساعدات غذائية وطبية وإغاثية، ومنحًا بترولية، وسيارات إسعاف، ومستشفيات ميدانية.

كما تعرف المشاركون على جهود الجمعية في تقديم الخدمات للمصابين ومرافقيهم في مصر، إلى جانب دورها في الدبلوماسية الإنسانية وبناء الشراكات مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وفي لفتة إنسانية تعبّر عن تضامن الشباب العربي مع القضية الفلسطينية، شارك المشاركون في تعبئة صناديق من المعونات الغذائية الموجهة للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، وكتب كل شاب عربي رسالة دعم ومحبة على الصناديق، تأكيدًا لوحدة الموقف العربي وعمق الانتماء الإنساني المشترك.

شهد الزيارة حضور الوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وإيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وراندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها دعمها الكامل لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري في تنسيق وتوصيل المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن مشاركة الشباب العربي في هذه الزيارة تأتي في إطار ترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية والوعي بالقضايا العربية المشتركة، ضمن رؤية النموذج الهادفة إلى بناء جيل عربي مؤمن بالسلام والإنسانية والانتماء.