منتخب الطائرة البارالمبي يفوز على كرواتيا ويواجه البرازيل في كأس العالم بأمريكا

واصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية ، التألق في منافسات كأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري .
وحقق منتخبنا فوزه الرابع في إطار منافسات الدور الأول من البطولة، على نظيره الكرواتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 22/25 ، 25/12 ، 12/25 ، 13/25، ليواصل منتخبنا تصدر المجموعة الثانية .
ويخوض منتخبنا مباراته الخامسة في إطار منافسات الدور الأول اليوم أمام نظيره البرازيلي في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة .
كان منتخبنا قد فاز على الهند واليابان وأستراليا بنتيجة واحدة وهي ثلاثة أشواط نظيفة .
ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية بكأس العالم ، والتي تضم معه منتخبات الهند ، اليابان ، استراليا ،كرواتيا ، البرازيل ، وهولندا .
وتضم المجموعة الأولى منتخبات أمريكا ، كازاخستان ، فرنسا ، إيطاليا ، تايلاند ، كندا ، وبولندا.
ويرأس بعثة منتخبنا بأمريكا الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.
وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ،
عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ،
مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى
والجهاز الفني بقيادة الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.
ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي افضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.