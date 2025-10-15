منتخب الطائرة البارالمبي يفوز على كرواتيا ويواجه البرازيل في كأس العالم بأمريكا

واصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية ، التألق في منافسات كأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري .

وحقق منتخبنا فوزه الرابع في إطار منافسات الدور الأول من البطولة، على نظيره الكرواتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 22/25 ، 25/12 ، 12/25 ، 13/25، ليواصل منتخبنا تصدر المجموعة الثانية .

ويخوض منتخبنا مباراته الخامسة في إطار منافسات الدور الأول اليوم أمام نظيره البرازيلي في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة .

كان منتخبنا قد فاز على الهند واليابان وأستراليا بنتيجة واحدة وهي ثلاثة أشواط نظيفة .

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية بكأس العالم ، والتي تضم معه منتخبات الهند ، اليابان ، استراليا ،كرواتيا ، البرازيل ، وهولندا .

وتضم المجموعة الأولى منتخبات أمريكا ، كازاخستان ، فرنسا ، إيطاليا ، تايلاند ، كندا ، وبولندا.

ويرأس بعثة منتخبنا بأمريكا الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ،

عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ،

مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى

والجهاز الفني بقيادة الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.

ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي افضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.