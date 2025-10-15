قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
منتخب الطائرة البارالمبي يفوز على كرواتيا ويواجه البرازيل في كأس العالم بأمريكا

واصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية ، التألق في منافسات كأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري .

وحقق منتخبنا فوزه الرابع في إطار منافسات الدور الأول من البطولة، على نظيره الكرواتي  بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 22/25 ، 25/12 ، 12/25 ،  13/25،  ليواصل منتخبنا تصدر المجموعة الثانية . 

ويخوض منتخبنا مباراته الخامسة  في إطار منافسات الدور الأول اليوم  أمام نظيره البرازيلي  في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة .

كان منتخبنا قد فاز على الهند واليابان وأستراليا بنتيجة واحدة وهي  ثلاثة أشواط نظيفة .

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية  بكأس العالم ، والتي  تضم معه منتخبات الهند ، اليابان ، استراليا ،كرواتيا ، البرازيل ، وهولندا .

وتضم المجموعة الأولى منتخبات  أمريكا ، كازاخستان ، فرنسا ، إيطاليا ، تايلاند ، كندا ، وبولندا.

ويرأس بعثة منتخبنا بأمريكا  الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ، 
عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ، 
مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى
والجهاز الفني بقيادة  الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.

ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي افضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

سعر صرف الدولار الآن في مصر

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

رحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم

ودياً.. الاتحاد السكندري يفوز علي فريق ميدو بهدف كديم الديب

3 مساعدين بجهاز المدير الفني لفريق الأهلي يصلون القاهرة

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

