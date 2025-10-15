سون يطالب لاعبي كوريا الجنوبية بالشراسة في كأس العالم 2026

حذر سون هيونج مين، قائد منتخب كوريا الجنوبية، اليوم "الأربعاء"، زملائه من الإفراط في احترام المنتخبات الأكبر والأكثر شهرة في كأس العالم العام المقبل.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية - الذي تجرع هزيمة قاسية وديا بخمسة أهداف دون رد أمام البرازيل المتوجة خمس مرات بكأس العالم الأسبوع الماضي - على ضيفه منتخب باراجواي 2-صفر.

وقال سون مهاجم لوس أنجلوس للصحفيين: "أعتقد أن علينا الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة، وعندما نواجه منتخبات قوية، علينا أن نفكر كيف يمكننا أن نكون أكثر شراسة، على سبيل المثال، أعتقد أننا احترمنا البرازيل أكثر من اللازم".

وأضاف: "أثر ذلك بشدة على النتيجة، من المؤلم أن نتعرض للكمات مثل هذه، وعلينا أن نتعلم كيف نرد على ذلك، بعد خسارة كبيرة مثل تلك التي تعرضنا لها، يمكن أن يشعر اللاعبون بالإحباط، ويمكن أن يظهر ذلك على أرض الملعب".

واختتم: "عندما رأيت زملائي في الفريق يضعون ذلك وراء ظهورهم وينقضون على الفرص التي لاحت لهم، شعرت بالامتنان حقا كقائد للفريق، كان المفتاح الأكبر هو أننا قمنا بعملنا ونفذنا خطتنا، بغض النظر عما كان يحاول الفريق الآخر القيام به".

وتأهلت كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وتأهلت كوريا الجنوبية إلى جميع النسخ في كأس العالم منذ عام 1986، ووصلت إلى الدور قبل النهائي في 2002 حين استضافت البطولة بالاشتراك مع جارتها اليابان.

وخلال مشوارها إلى قبل النهائي في 2002، فازت كوريا الجنوبية على البرتغال وإيطاليا وإسبانيا قبل أن توقفها ألمانيا.