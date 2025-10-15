قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
كلمة "مجهولة" تُربك مفاوضات شرم الشيخ حول القطاع في وثيقة غزة
Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
رياضة

سون يطالب لاعبي كوريا الجنوبية بالشراسة في كأس العالم 2026

سون هيونج مين
سون هيونج مين
القسم الرياضي

حذر سون هيونج مين، قائد منتخب كوريا الجنوبية، اليوم "الأربعاء"، زملائه من الإفراط في احترام المنتخبات الأكبر والأكثر شهرة في كأس العالم العام المقبل.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية - الذي تجرع هزيمة قاسية وديا بخمسة أهداف دون رد أمام البرازيل المتوجة خمس مرات بكأس العالم الأسبوع الماضي - على ضيفه منتخب باراجواي 2-صفر.

وقال سون مهاجم لوس أنجلوس للصحفيين: "أعتقد أن علينا الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة، وعندما نواجه منتخبات قوية، علينا أن نفكر كيف يمكننا أن نكون أكثر شراسة، على سبيل المثال، أعتقد أننا احترمنا البرازيل أكثر من اللازم".

وأضاف: "أثر ذلك بشدة على النتيجة، من المؤلم أن نتعرض للكمات مثل هذه، وعلينا أن نتعلم كيف نرد على ذلك، بعد خسارة كبيرة مثل تلك التي تعرضنا لها، يمكن أن يشعر اللاعبون بالإحباط، ويمكن أن يظهر ذلك على أرض الملعب".

واختتم: "عندما رأيت زملائي في الفريق يضعون ذلك وراء ظهورهم وينقضون على الفرص التي لاحت لهم، شعرت بالامتنان حقا كقائد للفريق، كان المفتاح الأكبر هو أننا قمنا بعملنا ونفذنا خطتنا، بغض النظر عما كان يحاول الفريق الآخر القيام به".

وتأهلت كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وتأهلت كوريا الجنوبية إلى جميع النسخ في كأس العالم منذ عام 1986، ووصلت إلى الدور قبل النهائي في 2002 حين استضافت البطولة بالاشتراك مع جارتها اليابان.

وخلال مشوارها إلى قبل النهائي في 2002، فازت كوريا الجنوبية على البرتغال وإيطاليا وإسبانيا قبل أن توقفها ألمانيا.

