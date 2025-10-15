مصر تتصدر قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم 2026

حسمت 9 منتخبات أفريقية تأهلها رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك بعد نهاية التصفيات التي شهدت منافسة قوية بين كبار القارة السمراء.

وجاء المنتخب المصري في صدارة المنتخبات المتأهلة بعد تصدره مجموعته برصيد 23 نقطة، ليؤكد أحقيته في التواجد بالمونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم 2026:

مصر الجزائر تونس المغرب كوت ديفوار جنوب أفريقيا الرأس الأخضر غانا السنغال

تفاصيل الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال

وللمرة الأولى في التاريخ، يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملحقًا أفريقيًا بنظام جديد، يمنح بطاقة إضافية لقارة أفريقيا للمشاركة في كأس العالم.

وسيتنافس في هذا الملحق أربعة منتخبات هي:

نيجيريا

الجابون

الكاميرون

الكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي في المغرب يوم 13 نوفمبر المقبل، حيث يواجه منتخب نيجيريا نظيره الجابون، بينما يلتقي الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية.

وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 16 نوفمبر بالمغرب أيضًا، لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي الذي سيحسم هوية آخر المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.