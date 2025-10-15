قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق|فيديو
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يتعاون مع "أديداس" لإطلاق مجموعة أحذية F50 الجديدة ويكشف عن قائمته لأبرز 10 مواهب صاعدة في العالم

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

 

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تعاون جديد مع شركة "أديداس" لإطلاق مجموعة أحذية F50 لعام 2025، مستفيدًا من النجاح الكبير الذي حققته حملة "ميسي +10" في العام الماضي.

واختار ميسي هذا العام عشرة من أبرز المواهب الشابة في عالم كرة القدم حول العالم، لارتداء الحذاء الجديد خلال مشاركاتهم مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية، في خطوة تهدف إلى دعم الجيل الجديد من اللاعبين الواعدين.

وكشفت "أديداس" عن فيديو ترويجي خاص بالمجموعة الجديدة، ظهر فيه اللاعبون الذين وقع عليهم اختيار ميسي، في مشاهد تجمع بين الحماس والإبداع داخل المستطيل الأخضر.

ومن أبرز الأسماء التي ضمها ميسي إلى قائمته، ريو نجوموها، موهبة ليفربول الصاعدة، الذي تصدر عناوين الصحف العالمية مؤخرًا بعد أن أصبح أصغر لاعب أساسي وهداف في تاريخ النادي، حين سجل هدف الفوز في شباك نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو في عمر 16 عامًا و361 يومًا.

كما دخل نجوموها قائمة أصغر الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، محتلاً المركز الرابع خلف كل من جيمس فوجان وجيمس ميلنر وواين روني.

قائمة اللاعبين العشرة الذين اختارهم ميسي ضمن حملة F50 الجديدة:

  • ريو نجوموها – ليفربول
  • أنطونيو نوسا – كلوب بروج
  • جايدن شو – أنجيل سيتي إف سي
  • أندريه سانتوس – تشيلسي
  • برايان جرودا – برايتون
  • نيكو باز – كومو
  • كيندري بايز – ستراسبورج (معار)
  • رودريجو مورا – فيليز سارسفيلد
  • ميكا جودتس – أندرلخت
  • كادر مايتي – باريس إف سي

ويأتي هذا التعاون الجديد ليعكس استمرار الشراكة الناجحة بين ميسي و"أديداس"، ويؤكد التزام الأسطورة الأرجنتينية بدعم المواهب الشابة وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم من نجوم كرة القدم.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وواين روني شركة أديداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس محكمة استئناف المنصورة

القيد العائلي

خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025

جثة - أرشيفية

رموه من الخامس.. مصرع شاب على يد مجموعة أشخاص في السلام

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد