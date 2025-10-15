ميسي يتعاون مع "أديداس" لإطلاق مجموعة أحذية F50 الجديدة ويكشف عن قائمته لأبرز 10 مواهب صاعدة في العالم

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تعاون جديد مع شركة "أديداس" لإطلاق مجموعة أحذية F50 لعام 2025، مستفيدًا من النجاح الكبير الذي حققته حملة "ميسي +10" في العام الماضي.

واختار ميسي هذا العام عشرة من أبرز المواهب الشابة في عالم كرة القدم حول العالم، لارتداء الحذاء الجديد خلال مشاركاتهم مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية، في خطوة تهدف إلى دعم الجيل الجديد من اللاعبين الواعدين.

وكشفت "أديداس" عن فيديو ترويجي خاص بالمجموعة الجديدة، ظهر فيه اللاعبون الذين وقع عليهم اختيار ميسي، في مشاهد تجمع بين الحماس والإبداع داخل المستطيل الأخضر.

ومن أبرز الأسماء التي ضمها ميسي إلى قائمته، ريو نجوموها، موهبة ليفربول الصاعدة، الذي تصدر عناوين الصحف العالمية مؤخرًا بعد أن أصبح أصغر لاعب أساسي وهداف في تاريخ النادي، حين سجل هدف الفوز في شباك نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو في عمر 16 عامًا و361 يومًا.

كما دخل نجوموها قائمة أصغر الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، محتلاً المركز الرابع خلف كل من جيمس فوجان وجيمس ميلنر وواين روني.

قائمة اللاعبين العشرة الذين اختارهم ميسي ضمن حملة F50 الجديدة:

ريو نجوموها – ليفربول

أنطونيو نوسا – كلوب بروج

جايدن شو – أنجيل سيتي إف سي

أندريه سانتوس – تشيلسي

برايان جرودا – برايتون

نيكو باز – كومو

كيندري بايز – ستراسبورج (معار)

رودريجو مورا – فيليز سارسفيلد

ميكا جودتس – أندرلخت

كادر مايتي – باريس إف سي

ويأتي هذا التعاون الجديد ليعكس استمرار الشراكة الناجحة بين ميسي و"أديداس"، ويؤكد التزام الأسطورة الأرجنتينية بدعم المواهب الشابة وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم من نجوم كرة القدم.