محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى وطريقته في تجاوز الهزائم

أجرى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حوارًا وديًا مع فتاتين من ناشئات النادي، هما “إيرم” و”آيش”، تحدث خلاله عن أبرز ذكرياته في عالم كرة القدم، والمواقف التي شكّلت شخصيته داخل وخارج الملعب.

وقال صلاح في المقابلة التي نشرها الحساب الرسمي لليفربول عبر منصة “إكس”، إنه بدأ شغفه بكرة القدم منذ طفولته قائلًا:“كنت في السابعة أو الثامنة من عمري، ألعب مع أصدقائي في الشارع فقط لأنني أحب كرة القدم”.

وأشار إلى أن والده كان أول من دعمه في تحقيق حلمه قائلاً:“عندما أخبرته أنني أريد أن أكون لاعب كرة قدم، شجعني فورًا ووقف إلى جانبي”.

وعن مثله الأعلى في الصغر، أوضح صلاح:“كنت أحب الظاهرة رونالدو البرازيلي، رقم 9، هو مثلي الأعلى منذ الطفولة”.

وتحدث نجم ليفربول عن أصعب الفترات في مسيرته، مؤكدًا أنه واجه العديد من التحديات في بداياته، قائلاً:“كنت أسافر يوميًا من قريتي إلى القاهرة للتدريب، حوالي أربع ساعات ونصف ذهابًا وعودة، وكنت أحيانًا أشك في نفسي، لكنني تعلمت أن النجاح يحتاج صبرًا وجهدًا”.

أما عن طريقته في تجاوز الهزائم أو المباريات السيئة، فأجاب:“ألعب مع أطفالي، وأحاول ألا أشغل بالي كثيرًا ولا أستخدم الهاتف، لأن مثل هذه المواقف جزء طبيعي من كرة القدم والحياة”.

واختتم صلاح حديثه بالتأكيد على أنه لا يزال يحمل نفس شغف الطفولة تجاه اللعبة، قائلاً:“ما زلت أحب كرة القدم وأستمتع بكل لحظة، أشعر بالسعادة حين أرى الناس سعداء، خاصة بعد الفوز. الفوز بالدوري الإنجليزي مع ليفربول كان لحظة لا تُنسى، وأشكر الله على كل ما وصلت إليه”.