منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية يتأهل لكأس العالم بالرياض ديسمبر المقبل

تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم وبرعاية الاتحاد الدولي شارك منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم efootball console و mobile وتمكن اللاعب عمر الشحات المعروف باسم ( فانتوم ) من التأهل إلى كأس العالم FIFAe World Cup المقرر إقامتها بمدينة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل.

جاء تأهل المنتخب المصري قبل لقاء المغرب في المباراة النهائية، وقدّم عمر الشحات أداءً قويًا ، حيث فاز على نظيره الغاني 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1 و 3-1) .

والشحات من أبناء مدينة دهب بجنوب سيناء وقام بتأجيل عدداً من عروض الاحتراف من اندية خارجية انتظارا للتأهل والمشاركة فى كأس العالم الذى تزيد من تحسين فرص احترافه .

مشاركة المنتخب المصري فى التصفيات تمت بالتنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم و اتحاد الرياضات الإلكترونية في إطار توجه وزارة الشباب و الرياضة والاتحاد المصري إلى وضع خطط مستقبلية لهذا التخصص الجديد الذي يمارسه ملايين الشباب حول العالم و يخصص له بطولات كبري.

وفي هذا الإطار يتم التحضير لإقامة بطولة محلية قبل نهايه العام لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخب سعياً لتدعيم صفوفه.