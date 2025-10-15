قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
يواصل الارتفاع.. سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية
أحمد صبحي: الثقة والغدر جوهر الدراما في مسلسل أزمة ثقة
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صبحي: الفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في بلدي شرف

محمد صبحي
محمد صبحي
حمزة شعيب

أعرب محمد صبحي، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، عن سعادته البالغة بتحقيق الميدالية البرونزية في منافسات وزن 88 كجم ببطولة العالم المقامة حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الفوز على أرض مصر يمثل له قيمة خاصة لا تُقدر بثمن.

وقال صبحي في تصريحاته عقب الفوز بالميدالية: "سعيد جدًا بالفوز بالميدالية في بلدي ورفع علم مصر، فهذا شرف لا يضاهيه شرف لأي رياضي، وإن شاء الله تكون هذه الخطوة الأولى نحو التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس، ونستمر دائمًا في رفع اسم بلدنا عاليًا".

وأضاف: "المنافسة كانت شرسة وقوية للغاية، فبطولة العالم التي تُقام بعد الأولمبياد دائمًا ما تشهد مفاجآت كبيرة واختلافًا في الأوزان وعدد المنافسين، ولكن الحمد لله كنت مستعدًا، وبالطبع هناك توفيق من الله قبل أي شيء آخر".

وتابع صبحي: "دخلنا معسكرين إعداد قبل البطولة بستة أشهر من أجل التدريب والاستعداد الجيد، والحمد لله تحقق الهدف ونجحنا في حصد ميدالية عالمية، ونتمنى أن نواصل على نفس المستوى في البطولات القادمة".

واختتم بطل مصر تصريحاته قائلاً: "أوجه الشكر لكل من ساعدنا وساندنا، بداية من رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية، فهم دائمًا يقفون إلى جانبنا وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع، ويظل علم مصر مرفوعًا في كل المحافل".

يذكر أن مصر تشارك في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

