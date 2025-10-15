محمد صبحي: الفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في بلدي شرف

أعرب محمد صبحي، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، عن سعادته البالغة بتحقيق الميدالية البرونزية في منافسات وزن 88 كجم ببطولة العالم المقامة حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الفوز على أرض مصر يمثل له قيمة خاصة لا تُقدر بثمن.

وقال صبحي في تصريحاته عقب الفوز بالميدالية: "سعيد جدًا بالفوز بالميدالية في بلدي ورفع علم مصر، فهذا شرف لا يضاهيه شرف لأي رياضي، وإن شاء الله تكون هذه الخطوة الأولى نحو التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس، ونستمر دائمًا في رفع اسم بلدنا عاليًا".

وأضاف: "المنافسة كانت شرسة وقوية للغاية، فبطولة العالم التي تُقام بعد الأولمبياد دائمًا ما تشهد مفاجآت كبيرة واختلافًا في الأوزان وعدد المنافسين، ولكن الحمد لله كنت مستعدًا، وبالطبع هناك توفيق من الله قبل أي شيء آخر".

وتابع صبحي: "دخلنا معسكرين إعداد قبل البطولة بستة أشهر من أجل التدريب والاستعداد الجيد، والحمد لله تحقق الهدف ونجحنا في حصد ميدالية عالمية، ونتمنى أن نواصل على نفس المستوى في البطولات القادمة".

واختتم بطل مصر تصريحاته قائلاً: "أوجه الشكر لكل من ساعدنا وساندنا، بداية من رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية، فهم دائمًا يقفون إلى جانبنا وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع، ويظل علم مصر مرفوعًا في كل المحافل".

يذكر أن مصر تشارك في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.