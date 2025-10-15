يوفنتوس يخطط لاستعادة بريقه بصفقة "كيسيه" من الأهلي السعودي

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي يوفنتوس بدأ التحرك الجاد لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سلسلة الإصابات الطويلة التي ضربت الفريق منذ انطلاق الموسم، وأثّرت على توازنه الفني.

وبحسب التقرير، فإن إدارة يوفنتوس وضعت النجم الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط نادي أهلي جدة السعودي، ضمن قائمة أولوياتها لتدعيم خط الوسط، باعتباره أحد الأسماء التي تحظى بإعجاب إدارة "السيدة العجوز" والجهاز الفني.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الأهلي لا يمانع في رحيل كيسيه خلال يناير المقبل، بشرط أن تكون الصفقة مرضية من الناحية المادية وتحافظ على الصورة التنافسية للنادي كمشروع قادر على تصدير النجوم إلى أوروبا، بما يعزز مكانته ضمن الأندية الصاعدة في القارة الآسيوية.

من جانبه، أبدى كيسيه رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية بعد تجربته في الدوري السعودي التي اعتبرها محطة مهمة لتطوير أدائه البدني والقيادي، مؤكدًا أنه لا يزال يمتلك الحافز للمنافسة في البطولات الكبرى، خاصة أنه في سن الـ28 ويملك خبرة اللعب مع أندية مثل ميلان وبرشلونة.

وينتهي عقد كيسيه مع الأهلي في صيف عام 2026، ما يمنح النادي السعودي مرونة تفاوضية في تحديد مستقبله، سواء من خلال بيعه في الشتاء أو الانتظار حتى الصيف المقبل لتحقيق استفادة أكبر من الصفقة المحتملة.