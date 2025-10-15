قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب لامين يامال عن قائمة الفتى الذهبي 2025 رغم تألقه اللافت

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "الفتى الذهبي 2025"، التي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في أوروبا، وهي الجائزة التي أطلقت عام 2003 على يد الصحفي الإيطالي ماسيمو فرانكي.

وشهدت القائمة مفاجأة كبرى بغياب النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، الذي خسر المركز الأول في جائزة الكرة الذهبية لصالح الفرنسي عثمان ديمبيلي مؤخرًا، رغم تصنيفه عالميًا كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم.

وضمت القائمة النهائية أربعة أسماء هم: باو كوبارسي، دين هويسين، أردا جولر، وديزيريه دوي، الذي يتصدر الترشحات للفوز بالجائزة رغم تراجع مستواه منذ نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يُنتظر الإعلان الرسمي عن الفائز في مدينة تورينو الإيطالية نهاية العام الجاري.

وأثار استبعاد يامال تساؤلات كثيرة بين جماهير برشلونة والمتابعين، خصوصًا بعد فوزه بالجائزة في نسخة 2024 بعمر 17 عامًا فقط، إلا أن السبب جاء وفقًا للوائح المسابقة التي تمنع أي لاعب من الفوز باللقب أكثر من مرة خلال مسيرته.

ويُعد غياب يامال إجرائيًا لا فنيًا، إذ لا يعكس أي تراجع في مستواه أو مكانته، بل يأتي بعد موسم استثنائي حقق فيه اللاعب أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء على صعيد الأهداف أو صناعة اللعب، مما جعله رمزًا لجيل المواهب الجديدة في برشلونة.

وتُظهر قائمة عام 2025 هيمنة واضحة لأندية الدوري الإسباني على المشهد الأوروبي للمواهب، بوجود ثلاثة لاعبين من الليجا ضمن الأسماء الأربعة النهائية، في حين يمنح الفرنسي ديزيريه دوي بعدًا دوليًا أوسع للجائزة هذا العام.

لامين يامال برشلونة جائزة الفتى الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

المتحف المصري الكبير

غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل تجوز الشراكة في بناء قاعة أفراح؟.. أمين الإفتاء: يجوز بضوابط شرعية

خالد الجندي

خالد الجندي: جنات عدن تمثل النعيم الأبدي للمؤمنين

خالد الجندي

الجندي يفسر سر اختيار الذهب لوصف نعيم الجنة ويدلل على رمزية اللون الأخضر

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد