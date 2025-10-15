غياب لامين يامال عن قائمة الفتى الذهبي 2025 رغم تألقه اللافت

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "الفتى الذهبي 2025"، التي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في أوروبا، وهي الجائزة التي أطلقت عام 2003 على يد الصحفي الإيطالي ماسيمو فرانكي.

وشهدت القائمة مفاجأة كبرى بغياب النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، الذي خسر المركز الأول في جائزة الكرة الذهبية لصالح الفرنسي عثمان ديمبيلي مؤخرًا، رغم تصنيفه عالميًا كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم.

وضمت القائمة النهائية أربعة أسماء هم: باو كوبارسي، دين هويسين، أردا جولر، وديزيريه دوي، الذي يتصدر الترشحات للفوز بالجائزة رغم تراجع مستواه منذ نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يُنتظر الإعلان الرسمي عن الفائز في مدينة تورينو الإيطالية نهاية العام الجاري.

وأثار استبعاد يامال تساؤلات كثيرة بين جماهير برشلونة والمتابعين، خصوصًا بعد فوزه بالجائزة في نسخة 2024 بعمر 17 عامًا فقط، إلا أن السبب جاء وفقًا للوائح المسابقة التي تمنع أي لاعب من الفوز باللقب أكثر من مرة خلال مسيرته.

ويُعد غياب يامال إجرائيًا لا فنيًا، إذ لا يعكس أي تراجع في مستواه أو مكانته، بل يأتي بعد موسم استثنائي حقق فيه اللاعب أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء على صعيد الأهداف أو صناعة اللعب، مما جعله رمزًا لجيل المواهب الجديدة في برشلونة.

وتُظهر قائمة عام 2025 هيمنة واضحة لأندية الدوري الإسباني على المشهد الأوروبي للمواهب، بوجود ثلاثة لاعبين من الليجا ضمن الأسماء الأربعة النهائية، في حين يمنح الفرنسي ديزيريه دوي بعدًا دوليًا أوسع للجائزة هذا العام.