انضمام الرباعي الدولي لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي

انتظم الرباعي الدولي محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الأربعاء على إستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في صفوف المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في حين تواجد محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أهمية الفترة المقبلة، وطالبهم بضرورة التركيز في التدريبات، وشرح لهم بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لاستعادة الانتصارات بداية من مباراة بطل الصومال المقبلة في كأس الكونفدرالية.

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديكيداها الصومالي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح غد الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من، مانوهي ولديتساديك حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين وإفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

وفي الوقت نفسه اختار "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على إستاد السلام.