وزير الرياضة يجدد الثقة فى بلبع رئيسا لشركة مدن لادارة المنشآت ورائف نائبا

أصدر الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتجديد الثقة في عمر بلبع رئيسًا لمجلس إدارة شركة مدن لإدارة المنشآت والاستثمارات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة تقديرًا لجهوده المتميزة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز دور المجلس في خدمة القطاع الرياضي والشبابي خلال الفترة الماضية.



كما تضمن قرار وزير الشباب والرياضة تجديد الثقة في محمد رائف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لما قدمه من إسهامات واضحة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق الانضباط المالي والإداري داخل المؤسسة.

وشمل القرار أيضًا استمرار كل من اللواء إيهاب بشير، والسعيد إبراهيم، ومصطفى عبدالحميد كأعضاء بمجلس الإدارة، في إطار حرص الوزارة على دعم الكفاءات والخبرات التي أثبتت نجاحها في الارتقاء بالعمل وتطوير الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين.



ويأتي هذا القرار تأكيدًا لنهج وزارة الشباب والرياضة في دعم الاستقرار الإداري وتقدير الكفاءات الوطنية التي تساهم في تحقيق رؤية الدولة ، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الرياضية، بما يواكب تطلعات القيادة السياسية في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل وتنمية المجتمع في مختلف المجالات.