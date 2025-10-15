فيريرا يطبق جمل فنية وخططية استعدادًا لمواجهة ديكيداها

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق تطبيق بعض الجمل الفنية والخططية، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، وتصحيح الأخطاء.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

أدى عدي الدباغ وناصر منسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبان تدريبات الجري الخفيف حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي سياق متصل خضع آدم كايد لبرنامج علاجي على هامش مران اليوم في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة.

