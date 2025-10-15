‏ تعرف على قائمة الأهلي لرحلة بوروندي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي القائمة التي سيغادر بها إلى بوروندي صباح غد استعداداً لمواجهة ايجل نوار المقرر له السبت المقبل في ذهاب دور ال32 لدوري ابطال أفريقيا .

وضمت القائمة كل من محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد سيحا في حراسة المرمي ومعهم عمر كمال عبدالواحد واحمد بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر ابراهيم ومحمود تريزيجيه وجارديشار ومحمد شريف وأحمد\ عبدالقادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي افشة ومصطفي العش واليو ديانج وأحمد مصطفي زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبدالله.