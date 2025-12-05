قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أقل لمسة أو عطسة | المصرية للحساسية توجه تحذيرا عاجلا
روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر .. تفاصيل
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في قطر

وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في الدوحة
وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في الدوحة
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعضاء الجالية المصرية في قطر، اليوم الجمعة، وذلك في مستهل زيارته الحالية للمشاركة في منتدى الدوحة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء يأتي في إطار حرص وزير الخارجية على الاستماع إلى رؤى ومقترحات الجالية المصرية بشأن تطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز الروابط مع الوطن، حيث شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً مع أبناء الجالية تناول عدداً من الموضوعات المتصلة بأوضاعهم واحتياجاتهم المختلفة، مضيفا أن الوزير عبد العاطي نوه خلال اللقاء إلى حرص الوزارة على منح المصريين بالخارج الرعاية القصوى، مشيراً إلى التزام وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج بتقديم خدمات قنصلية ميسرة وتكثيف التواصل مع الجاليات المصرية. كما أعرب عبد العاطي عن تقدير الدولة للدور المهم الذي يقوم به أبناء الجالية المصرية في قطر، باعتبارهم نماذج مشرفة لبلدهم وداعمين أساسيين للاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لإطلاق حزمة واسعة من المبادرات الموجهة لخدمة المصريين بالخارج، سواء في مجالات الإسكان والاستثمار أو التعليم أو تحويل الأموال أو تبسيط الإجراءات القنصلية، مؤكداً أن جميع هذه المبادرات تستهدف تقديم دعم ملموس يلبي احتياجاتهم ويعزز ارتباطهم بوطنهم.

وفي ختام اللقاء، دعا وزير الخارجية أفراد الجالية إلى مواصلة مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، مؤكداً أن تلاحم المصريين في الداخل والخارج يمثل ركيزة أساسية لدعم الدولة ودفع مسيرة التنمية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجالية المصرية منتدى الدوحة السفير تميم خلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

البحوث الفلكية

البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل إقليمية الأولى من نوعها.. تفاصيل مهمة

فنادق سياحية

رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة

بالصور

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

رحمة حسن
رحمة حسن
رحمة حسن

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد