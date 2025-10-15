محمد صلاح يستعيد ذكرياته مع كرة القدم ويوجه رسالة مؤثرة للأطفال في مبادرة "بلاي أون"

شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في فيديو جديد ضمن مبادرة "بلاي أون" التي تهدف إلى تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة، حيث تحدث عن بداياته في عالم كرة القدم وأبرز التحديات التي واجهها، إلى جانب مثله الأعلى في الطفولة.

وقال صلاح في حديثه: "عندما كنت في السابعة أو الثامنة من عمري، كنت ألعب الكرة مع أصدقائي في الشارع لمجرد المتعة. لم يكن هناك هدف محدد سوى حب اللعبة، وهذه أول ذكرى ما زالت عالقة في ذهني حتى الآن".

وأضاف: "أول من دعم حلمي كان والدي، فعندما أخبرته أنني أريد أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، شجعني على المضي قدمًا. كنت معجبًا للغاية بالظاهرة رونالدو البرازيلي، وكان مثلي الأعلى في تلك الفترة".

وتحدث نجم ليفربول عن التحديات التي مر بها في بداياته، قائلًا: "كنت أسافر يوميًا من قريتي إلى القاهرة من أجل التدريب، والرحلة كانت تستغرق حوالي أربع ساعات ونصف ذهابًا وعودة. في بعض الأيام كنت أشعر بالتعب وأفقد الدافع، لكن دعم والدي وعائلتي جعلني أواصل الطريق رغم المشقة".

وأوضح صلاح أنه كان يسأل نفسه أحيانًا عن جدوى هذا العناء، قبل أن يدرك لاحقًا أن كل تلك المعاناة كانت جزءًا من الطريق نحو النجاح، مضيفًا: "كان والدي دائمًا يقول لي: لا تفكر في التعب الآن، فقط استمر، وستعرف لاحقًا أن الأمر كان يستحق".

ووجه نجم منتخب مصر رسالة للأطفال الطامحين للاحتراف، مؤكدًا: "تحقيق الأحلام لا يأتي بسهولة، لكن إذا أحببت ما تفعله وبذلت الجهد اللازم، ستصل في النهاية. لا تيأس، لأن العمل الجاد دائمًا ما يؤتي ثماره في الوقت المناسب".

واختتم صلاح حديثه قائلاً: "ما زلت أستمتع بكل لحظة في كرة القدم، وسعادتي تكمن في رؤية الناس سعداء بعد الفوز. أنا ممتن لكل خطوة في رحلتي، ولكل تجربة شكلت شخصيتي حتى وصلت لما أنا عليه اليوم".