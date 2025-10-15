دوري أبطال أفريقيا.. إيجل نوار يتحدى الأهلي: نحب اللعب تحت ضغط ولن نخاف من الكبار

أعرب فابريس، المتحدث الرسمي باسم نادي إيجل نوار البوروندي، عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم أداء قوي أمام النادي الأهلي، في المواجهة المنتظرة بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة القارية بمواجهة بطل بوروندي، مساء السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب إيجل نوار.

وقال فابريس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "مباراتنا أمام الأهلي ستكون في غاية الأهمية، نحن نعلم أنه أكبر نادٍ في إفريقيا والأكثر تتويجًا، لكننا في إيجل نوار نحب مواجهة الفرق الكبيرة، فهي فرصة لإظهار قوتنا."

وأضاف: "أتوقع مباراة ممتعة وسريعة الإيقاع بين ناديين كبيرين، فإيجل نوار ليس فريقًا صغيرًا كما يعتقد البعض، بل نادٍ كبير على المستوى الإقليمي أيضًا، لذلك ستكون المواجهة قوية ومثيرة."

وأشار إلى أن الجهاز الفني للفريق يستعد بعناية للمباراة، قائلًا:"مدربنا يدرس طريقة لعب الأهلي جيدًا، ويضع الخطة المناسبة بعد تحليل المنافس، حتى نكون جاهزين تكتيكيًا لأي سيناريو داخل اللقاء."

وتابع فابريس حديثه عن الضغوط المتوقعة في اللقاء:"الخبرة القارية للأهلي قد تُشكل ضغطًا، لكننا نرحب بهذا الضغط، لأننا في إيجل نوار نحب التحديات، ولسنا خائفين من أي فريق مهما كان اسمه، سواء الأهلي أو غيره."

وأوضح أن الدعم الجماهيري سيكون دافعًا قويًا للفريق، مؤكدًا:"المباراة على أرضنا ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وهذا يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا، فالجماهير دائمًا هي القوة الحقيقية لأي نادٍ."

كما أشار إلى الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، قائلًا:"خصصنا 60 مقعدًا لجماهير الأهلي، التزامًا بمبدأ المعاملة بالمثل في البطولات الإفريقية، كما وفرنا مقاعد لكبار الشخصيات، وحرصنا على تنظيم كل شيء بروح التعاون والاحترام المتبادل."

ووجه فابريس رسالة لجماهير الأهلي قبل المواجهة، قال فيها:"أرحب بجماهير الأهلي، وأتمنى أن تكون المباراة بروح رياضية عالية، نريد مواجهة نظيفة تسودها الأخلاق والاحترام، والفريق الفائز سنهنئه بكل روح طيبة."

واختتم المتحدث باسم إيجل نوار تصريحاته قائلًا:"نحن مستعدون تمامًا للمباراة، بعد خوض فترة إعداد قوية في أوروبا وجنوب إفريقيا، ونتطلع لتقديم أداء يليق باسم النادي وتمثيل بوروندي بصورة مشرفة أمام بطل إفريقيا."