3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها

انتهت منافسات التصفيات الأفريقية والأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك 2026.

وشهدت التصفيات في أفريقيا وأسيا 3 مفاجات مدوية بعد صعود 3 منتخبات للمرة الأولى لنهائيات كأس العالم 2026.

حيث تأهل منتخب الرأس الأخضر “أفريقيا” ، ومنتخب الأردن" آسيا"، ومنتخب أوزبكستان “ آسيا”.

ونجح منتخب الرأس الأخضر في تصدر المجموعة الرابعة على حساب الكاميرون بفارق 4 نقاط ليحقق إنجاز تاريخي.

فيما تأهل منتخب الأردن بعد تحقيق وصافة في جدول ترتيب المجموعة الثانية خلف كوريا الجنوبية، متفوقًا على 4 منتخبات عربية أخرى، هي العراق وعمان وفلسطين والكويت.

وتأهل منتخب أوزبكستان،بقيادة الإيطالي فابيو كانافارو، بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية، خلف منتخب إيران، ومتفوقًا على كل من الإمارات وقطر وقرغيزستان وكوريا الشمالية.

قائمة المتأهلين في أفريقيا وأسيا لكأس العالم

وحسمت 10 منتخبات أفريقية التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالطريق المباشر بتصدر ترتيب المجموعة حيث سيمثل القارة السمراء كلا من المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، كوت ديفوار، السنغال.

ويتبقى مقعد وحيد في قارة أفريقيا سيتم حسمه عن طريق الملحق الذي سيلعب خلال الفترة المقبلة بالمغرب بعد احتلالهم ترتيب أفضل ثواني وهم الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية.

ويشارك من قارة أفريقيا للمرة الأولى كاب فيردي في نهائيات كأس العالم.

وحسمت قطر والسعودية والأردن التواجد في كأس العالم 2026 ممثلين عن قارة أسيا بجانب اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وفي امريكا الجنوبية صعدت كلا من الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي.

وتواجد إنجلترا كأول منتخب يتأهل من قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم بجانب منتخب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.