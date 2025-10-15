من زوغره زملكاوي| حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف .. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن تلقي حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، عرضا رسميا للاحتراف.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف مقابل 3 ملايين يورو".

وأضاف طلعت: "حسام من زوغره زملكاوي".

وفي سياق آخر، انتظم الرباعي الدولي محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكاداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في صفوف المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في حين شارك محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالي في السادسة من مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.