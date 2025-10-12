حقيقة رفض حسام عبد المجيد تجديد عقده مع الزمالك

نفى مصدر مسؤول داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن رفض المدافع حسام عبد المجيد تجديد عقده مع النادي خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن اللاعب لم يرفض التجديد، مشيرًا إلى أن إدارة النادي لم تعقد حتى الآن أي اجتماع رسمي مع عبد المجيد لمناقشة ملف تمديد التعاقد.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة تترقب الوقت المناسب لبدء مفاوضات التجديد، مع إعطاء الأولوية حاليًا لمحاولة حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، قبل الدخول في ملفات التجديد الخاصة بعدد من اللاعبين.

فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات

وفي سياق أخر.. رفض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض أي مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، رغم تلقي النادي عدة عروض من أندية الدوري الممتاز لخوض مباريات تحضيرية.

وجاء قرار فيريرا نتيجة الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق، سواء بسبب انضمام عدد من اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم، أو الإصابات التي يعاني منها بعض العناصر الأساسية.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية، في إطار استعداداته لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي، المقررة إقامتها يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض لتجاوز أحزان تراجع نتائجه على المستوى المحلي قبل التوقف، والبحث عن الفوز على بطل الصومال ذهابا وإيابا، من أجل التأهل لمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية.