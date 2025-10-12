قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل مواجهة ديكيداها.. مدرب الزمالك يرفض تغيير ملعب التدريبات

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمقترح إدارة النادي بشأن إعادة تدريبات الفريق إلى ملعب النادي بميت عقبة، بدلًا من ستاد الكلية الحربية.

وكانت إدارة الزمالك قد طرحت هذا المقترح في إطار خطة لتقليل النفقات، عبر الاستغناء عن تكاليف استئجار ملعب الكلية الحربية، الذي يحتضن تدريبات الفريق حاليًا.

إلا أن المصدر أكد أن فيريرا يفضل الاستمرار في التدريبات على ملعب الكلية الحربية، نظرًا لجودة أرضيته وتجهيزه الفني المناسب، وهو ما يعتبره عنصرًا مهمًا في إعداد اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن النادي بدأ بالفعل في تجهيز صالة جيمانيزيوم خاصة بالفريق داخل ستاد الكلية الحربية، ضمن خطة تثبيت معسكرات وتدريبات الفريق في نفس المكان منذ انطلاق الموسم الحالي، ما يعكس رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على الاستقرار الفني والبدني للاعبين.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيريرا يحسم بديل عمر جابر أمام ديكيداها في الكونفدرالية

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الدفع بالمغربي صلاح الدين مصدق في مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن فيريرا قرر الاعتماد على صلاح الدين مصدق في التشكيلة الأساسية، بديلًا لعمر جابر، الذي تأكد غيابه عن اللقاء بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب المغربي الرديف.

وأوضح المصدر أن قرار فيريرا جاء في ظل عدم اقتناعه الفني باللاعب الكيني بارون أوشينج، الوافد الجديد لصفوف الفريق، ما دفعه لمنح الفرصة للمغربي الشاب لإثبات نفسه في مركز الظهير الأيمن.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض لتجاوز أحزان تراجع نتائجه على المستوى المحلي قبل التوقف، والبحث عن الفوز على بطل الصومال ذهابا وإيابا، من أجل التأهل لمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية.

نادي الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا ستاد الكلية الحربية الزمالك ديكيداها الصومالي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

