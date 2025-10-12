قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا
29 مرة خلال عام.. إثيوبيا تتعرض لهزتين أرضيتين اليوم
أحمد حسن يكشف عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي توروب..تفاصيل
وزير الأوقاف: إعادة انتخاب مصر رئيسا لمجلس منظمة العمل العربية يعكس مكانتها
ستاد القاهرة يتزين استعدادًا لفرحة الصعود لكأس العالم| صور خاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار

استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
رشا عوني

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي2025 .. يبحث المواطنون عن طريقة استخراج بطاقة شخصي مستعجل و الأوراق المطلوبة لذلك، حيث اصبح من السهل الان استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين و تجديد البطاقة الشخصية إليكترونيا. 

وخلال السطور التالية نستعرض لكم اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراج بطاقة شخصية مستعجل و الأوراق المطلوبة .. 

 

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن قائمة أسعار استمارات البطاقة لعام 2025، والتي تختلف حسب سرعة إنجاز الخدمة ونوع الفئة المطلوبة:

نوع الاستمارةالسعر بالجنيه المصريمدة الاستلام
الفئة الفورية800 جنيهفورًا من السيارة النموذجية
فئة VIP إكسبريس515 جنيهًاخلال ساعتين
الفئة الخاصة175 جنيهًاخلال 24 ساعة
الفئة العاجلة125 جنيهًاخلال 3 أيام
الفئة العادية50 جنيهًاخلال 15 يومًا
استمارة البطاقة المستعجلة

استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك طريقتين لـ استخراج بطاقة الرقم القومي ، إما عن طريق السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة ، أو بالطريقة الإليكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات على الموقع لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديد البطاقة الشخصية . 

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد

يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابطhttps://moi.gov.eg/home/contact.

وبعد الدخول على الرابط المذكور يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل)بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

استخراج البطاقة الشخصية 

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

  • تتعدد الوسائل الرسمية التي يمكن من خلالها استخراج أو تجديد البطاقة، وتشمل:
  • مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
  • ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
  • البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
  • المولات التجارية التي تضم مراكز خدمة مدنية.
  • السيارات المتنقلة المجهزة لتقديم الخدمة في الأحياء والمناطق البعيدة.
  • مكاتب أحوال إكسبريس المخصصة للإصدار السريع.
  • السيارات النموذجية المنتشرة في المحافظات الكبرى.
  • التواصل عبر الخطوط الساخنة لقطاع الأحوال المدنية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الطلب، إلا أن المستندات الأساسية تتضمن:

صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.

صورة شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.

مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو عقد إيجار موثق.

مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.

خطوات استخراج بطاقة رقم قومي

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، وهي:

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 15 عامًا.

أن يكون مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل لـ 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة من المنزل 

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.
 


سعر البطاقة الشخصية 2025

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و350 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي اسنخراج بطاقة شخصية استمارة بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة شخصية مستعجل تجديد البطاقة الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

ترشيحاتنا

فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني: لن نهاجم المدنيين بصواريخ توماهوك

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: حماس مستعدة لمناقشة سبل عدم تشكيلها تهديداً لإسرائيل

أرشيفية

بعد منعها عامين.. دخول شاحنات غاز ووقود إلى غزة لأول مرة

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

فيديو

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

المزيد