استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي2025 .. يبحث المواطنون عن طريقة استخراج بطاقة شخصي مستعجل و الأوراق المطلوبة لذلك، حيث اصبح من السهل الان استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين و تجديد البطاقة الشخصية إليكترونيا.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراج بطاقة شخصية مستعجل و الأوراق المطلوبة ..

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن قائمة أسعار استمارات البطاقة لعام 2025، والتي تختلف حسب سرعة إنجاز الخدمة ونوع الفئة المطلوبة:

نوع الاستمارة السعر بالجنيه المصري مدة الاستلام الفئة الفورية 800 جنيه فورًا من السيارة النموذجية فئة VIP إكسبريس 515 جنيهًا خلال ساعتين الفئة الخاصة 175 جنيهًا خلال 24 ساعة الفئة العاجلة 125 جنيهًا خلال 3 أيام الفئة العادية 50 جنيهًا خلال 15 يومًا

استمارة البطاقة المستعجلة

استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك طريقتين لـ استخراج بطاقة الرقم القومي ، إما عن طريق السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة ، أو بالطريقة الإليكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات على الموقع لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديد البطاقة الشخصية .

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد

يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابطhttps://moi.gov.eg/home/contact.

وبعد الدخول على الرابط المذكور يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل)بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

استخراج البطاقة الشخصية

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

تتعدد الوسائل الرسمية التي يمكن من خلالها استخراج أو تجديد البطاقة، وتشمل:

مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

المولات التجارية التي تضم مراكز خدمة مدنية.

السيارات المتنقلة المجهزة لتقديم الخدمة في الأحياء والمناطق البعيدة.

مكاتب أحوال إكسبريس المخصصة للإصدار السريع.

السيارات النموذجية المنتشرة في المحافظات الكبرى.

التواصل عبر الخطوط الساخنة لقطاع الأحوال المدنية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الطلب، إلا أن المستندات الأساسية تتضمن:

صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.

صورة شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.

مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو عقد إيجار موثق.

مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.

خطوات استخراج بطاقة رقم قومي

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، وهي:

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 15 عامًا.

أن يكون مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل لـ 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة من المنزل

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.





سعر البطاقة الشخصية 2025

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و350 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة