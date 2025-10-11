قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

استخراج شهادة الجيش بالموبايل 2025 للدراسة والعمل والسفر

استخراج شهادة الجيش 2025
استخراج شهادة الجيش 2025
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الشباب عن كيفية استخراج شهادة الجيش بالموبايل، والتي أصبحت من أكثر الخدمات التي يبحث عنها الشباب بعد انتهاء الخدمة، سواء لتقديمها ضمن مستندات التوظيف أو لاستخدامها في معاملات السفر والدراسة بالخارج. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتيسير الحصول على المستندات الرسمية دون الحاجة إلى الذهاب للمصالح العسكرية إلا في حالات محددة.

استخراج شهادة الجيش 2025

استخراج شهادة الجيش

وتتيح إدارة السجلات العسكرية عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع خدمة استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو بدل فاقد منها، من خلال منصة إلكترونية مخصصة تستقبل الطلبات على مدار الساعة. 

ويطلب من المتقدم إدخال بياناته الشخصية بدقة، مثل الرقم القومي والرقم العسكري ونوع الشهادة المطلوبة، ثم تحديد مكان استلام الوثيقة سواء من السجلات العسكرية أو عبر البريد.

وتعد شهادة الجيش من الوثائق الأساسية التي لا غنى عنها لأي مواطن لتوضيح موقفه من التجنيد، إذ تشترطها المؤسسات الحكومية والخاصة عند التعيين، كما تطلبها الجهات المعنية عند استخراج تصاريح السفر أو التقديم على البعثات الدراسية بالخارج. 

وتسعى إدارة التجنيد والتعبئة إلى تسهيل عملية الحصول عليها من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقلل من التكدس داخل المكاتب العسكرية وتوفر الوقت والجهد على الشباب.

اوراق استخراج شهادة الجيش 2025

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة للمرة الأولى أو كبدل فاقد، فهي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والبطاقة الشخصية للأب، وكشف عائلي نموذج 1 جند، وبطاقة الخدمة العسكرية 6 جند، وبيان قيد عائلي.

 ويتم إرسال الشهادة إلى محل الإقامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفق النظام الإلكتروني الجديد الذي يربط بين مكاتب التجنيد ومراكز الخدمة.

وفي حال الرغبة في تجديد شهادة الجيش، يجب على المتقدم إحضار نموذج 53 تعبئة لمن هم في فترة الاحتياط، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية الأصلية، إلى جانب بطاقة الرقم القومي السارية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلب.

استخراج شهادة الجيش 2025

ويعد النظام الإلكتروني لاستخراج شهادة الجيش في عام 2025 خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، إذ يسهم في رفع كفاءة الخدمات العسكرية والإدارية، ويمنح المواطنين تجربة أكثر سرعة وسهولة ودقة، بما يتماشى مع توجه الحكومة لبناء منظومة خدمات رقمية شاملة تدعم الشفافية وتسهل حياة المواطنين.

