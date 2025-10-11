قائد قسد يعلن ان قواته ستكون جزءً من الجيش السوري

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي أن قواته ستكون جزءً من الجيش السوري .

وقال قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي خلال مشاركته في حفل بذكرى تأسيس قسد: قريبا ستتوجه لجنتنا العسكرية إلى دمشق لمناقشة كيفية الإندماج.

واضاف : في إطار أي اتفاق مستقبلي ستكون مهمة قوات مكافحة الإرهاب محاربة تنظيم "د١١عش" في كافة أنحاء الجغرافية السورية

وفي وقت لاحق ؛ أعلن وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة" لقاؤه قبل قليل مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في دمشق حيث اتفق الجانبان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق فوراً.

وذكرت مصادر إعلامية سورية: لن يكون هناك لقاء مباشر بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي إلا بعد نجاح المباحثات التمهيدية بين الوفدين التقنيين والاتفاق على آلية وجدول زمني محدد لتطبيق إتفاق العاشر من مارس .

كانت قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد أتفقتا على وقف إطلاق النار في حلب، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم، الثلاثاء، بعد تصاعد التوترات بين الجانبين إلى قصف على المدينة الشمالية.

وقتل عنصر واحد على الأقل من قوات الأمن الداخلي السورية ومدني ، في قصف على حلب نسب إلى القوات الكردية، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.

تصاعدت التوترات بين دمشق والإدارة الكردية شبه المستقلة في شمال وشمال شرق سوريا.