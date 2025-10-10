مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

تحولت خلافات عائلية قديمة في مدينة أرمنت غرب الأقصر إلى مأساة مروعة بعدما أقدم أستاذ جامعي على ارتكاب واحدة من أبشع الجرائم العائلية بمساعدة شقيقيه، لتنتهي بثلاث جثث داخل منزلين متجاورين في مشهد صادم هز الأهالي.

القصة الكاملة

وتبين من تفاصيل الواقعة أن المتهم الرئيسي أ.م.أ.ط، استعان بشقيقيه ح.م وم.م، وكلاهما يعمل بالزراعة، لتنفيذ جريمة انتقامية ضد أحد أقاربه بسبب خلافات قديمة على الميراث وثأر متجذر داخل العائلة.

وبحسب التحريات، بدأ المتهمون جريمتهم باقتحام منزل المحامي م.م.ر (30 عامًا) نجل شقيقتهم، وأطلق عليه المتهم الأول رصاصة من سلاح ناري أصابته في الرقبة وأردته قتيلًا داخل منزله بأرمنت الحيط.

ولم يكتفِ الجناة بذلك، بل اتجهوا إلى المنزل المجاور حيث تعيش ن.ج.م.أ (18 عامًا) وشقيقتها ر.ج.م.أ (35 عامًا)، ابنتا شقيقتهم المتوفاة، وأطلقوا عليهما النار داخل المنزل لتسقطا قتيلتين في الحال بطلقات في البطن قبل أن يلوذوا بالفرار.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المنزلين، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد زمن الوفاة بدقة.

وتواصل فرق البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر مطاردة المتهمين الثلاثة بعد أن فروا عقب ارتكاب الجريمة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الثأر العائلي ونزاع الميراث كانا السبب وراء الجريمة التي هزت الشارع الأقصرى وأثارت حالة من الذهول بين الأهالي.