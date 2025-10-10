قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة
بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية
مفتي الجمهورية يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق في وفاة شقيقته
رابط استخراج شهادة التحركات إلكترونيا لإثبات السفر خارج مصر
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في قلب الحضارة.. الأقصر تشهد انطلاق ماراثون دعم حملة القضاء على شلل الأطفال

الأقصر تستضيف ماراثون روتارى للتوعية ضد شلل الأطفال
الأقصر تستضيف ماراثون روتارى للتوعية ضد شلل الأطفال
شمس يونس

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر في ماراثون “Race to End Polio”  بهدف رفع الوعي بأهمية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والذى نظمه نادى روتاري مصر تحت قيادة محافظ المنطقة الروتارية الدكتور حسام فرحات.

ويأتى الماراثون تحت شعار "الرياضة في خدمة الإنسانية" ، وبدأ من معبد الأقصر وحتى ساحة معابد الكرنك بطول ٣ كيلو مترات ، ويجسد الماراثون  حرص روتاري مصر على إشراك جميع فئات المجتمع، ولا سيّما أهالي صعيد مصر، في الجهود العالمية نحو عالمٍ خالٍ من شلل الأطفال، فعلى الرغم من إعلان مصر خالية من المرض منذ سنوات، يواصل روتاري مصر تنظيم هذه الحملة سنويًا دعمًا لمبادرة Rotary International التي انطلقت عالميًا عام 1985، وترسيخًا لأهمية استمرار التوعية لحماية الأجيال القادمة.

وشهد الحدث حضور الدكتور عمرو حداد وكيل مساعد وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ممثلًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمود النوبي عميد كلية الألسن نائب رئيس جامعة الأقصر،  وصلاح رشوان  مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، إلى جانب عددٍ من قيادات محافظة الأقصر والسياح المقيمين الذين حرصوا على المشاركة في أجواء مبهجة تعكس روح التلاحم والتعاون بين الجميع.
                               


وشارك في تنظيم الحدث شركة استادات الراعية للفعالية، بالتعاون مع Cairo Runners وبدعم من مؤسسة ظواهر، وشهد الماراثون مشاركة واسعة من شباب جامعة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، والهلال الأحمر المصرى بالأقصر ، ونادي الإرادة والتحدي، وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع، ونادي سيتي كلوب، ليجتمع الجميع على هدفٍ إنساني واحد وهو عالم خالٍ من شلل الأطفال.

وفى كلمته نقل نائب محافظ الأقصر،  تحيات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر،  والذى حالت ظروف سفره دون الحضور،  معربًا عن سعادته باستضافة هذا الحدث في مدينة التاريخ والحضارة – الأقصر، ومشيدًا بتكاتف الجهود وتوفير كل سبل الدعم لضمان انسيابية الماراثون في أجواء آمنة ومنظمة.  
                 
كما أعرب عن تقديره لجهود روتاري مصر في توظيف الرياضة كوسيلة توعوية وإنسانية تخدم المجتمع


وفي ختام الفعالية، وجّه روتاري مصر خالص الشكر والتقدير إلى محافظة الأقصر والأجهزة الأمنية على دعمهم وتعاونهم الكبير في إنجاح الحدث، وتنسيق الجوانب اللوجستية وتسهيل التنفيذ الميداني.

الاقصر محافظة الاقصر نادى روتارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

محطة عدلي منصور

حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور

ترشيحاتنا

مساعدات

جيش الاحتلال: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا وفقا للاتفاق

النوم

أفضل وضعيات النوم لتقليل الضغط على العمود الفقري| فيديو

الدولار

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

فيديو

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد