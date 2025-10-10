في قلب الحضارة.. الأقصر تشهد انطلاق ماراثون دعم حملة القضاء على شلل الأطفال

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر في ماراثون “Race to End Polio” بهدف رفع الوعي بأهمية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والذى نظمه نادى روتاري مصر تحت قيادة محافظ المنطقة الروتارية الدكتور حسام فرحات.

ويأتى الماراثون تحت شعار "الرياضة في خدمة الإنسانية" ، وبدأ من معبد الأقصر وحتى ساحة معابد الكرنك بطول ٣ كيلو مترات ، ويجسد الماراثون حرص روتاري مصر على إشراك جميع فئات المجتمع، ولا سيّما أهالي صعيد مصر، في الجهود العالمية نحو عالمٍ خالٍ من شلل الأطفال، فعلى الرغم من إعلان مصر خالية من المرض منذ سنوات، يواصل روتاري مصر تنظيم هذه الحملة سنويًا دعمًا لمبادرة Rotary International التي انطلقت عالميًا عام 1985، وترسيخًا لأهمية استمرار التوعية لحماية الأجيال القادمة.

وشهد الحدث حضور الدكتور عمرو حداد وكيل مساعد وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ممثلًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمود النوبي عميد كلية الألسن نائب رئيس جامعة الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، إلى جانب عددٍ من قيادات محافظة الأقصر والسياح المقيمين الذين حرصوا على المشاركة في أجواء مبهجة تعكس روح التلاحم والتعاون بين الجميع.





وشارك في تنظيم الحدث شركة استادات الراعية للفعالية، بالتعاون مع Cairo Runners وبدعم من مؤسسة ظواهر، وشهد الماراثون مشاركة واسعة من شباب جامعة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، والهلال الأحمر المصرى بالأقصر ، ونادي الإرادة والتحدي، وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع، ونادي سيتي كلوب، ليجتمع الجميع على هدفٍ إنساني واحد وهو عالم خالٍ من شلل الأطفال.

وفى كلمته نقل نائب محافظ الأقصر، تحيات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والذى حالت ظروف سفره دون الحضور، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الحدث في مدينة التاريخ والحضارة – الأقصر، ومشيدًا بتكاتف الجهود وتوفير كل سبل الدعم لضمان انسيابية الماراثون في أجواء آمنة ومنظمة.



كما أعرب عن تقديره لجهود روتاري مصر في توظيف الرياضة كوسيلة توعوية وإنسانية تخدم المجتمع



وفي ختام الفعالية، وجّه روتاري مصر خالص الشكر والتقدير إلى محافظة الأقصر والأجهزة الأمنية على دعمهم وتعاونهم الكبير في إنجاح الحدث، وتنسيق الجوانب اللوجستية وتسهيل التنفيذ الميداني.