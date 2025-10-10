قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندوة توعوية حول الدارك ويب والحياة الرقمية بفنون جميلة الأقصر

جامعة الأقصر تنظم ندوة توعوية حول الدارك ويب والحياة الرقمية بكلية الفنون الجميلة
جامعة الأقصر تنظم ندوة توعوية حول الدارك ويب والحياة الرقمية بكلية الفنون الجميلة
شمس يونس


نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، بإشراف الدكتورة هناء حامد، وبالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ندوة توعوية بكلية الفنون الجميلة بعنوان "الدارك ويب والحياة الرقمية"، ضمن برنامج الرائدات الريفيات، وذلك بحضور عدد من الطالبات وعضوات هيئة التدريس.

جاءت الندوة تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، بضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تطوير المهارات الرقمية لدى الطالبات، بما يضمن تعزيز قدرتهن على نقل المعرفة والتعامل الواعي مع التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت رئيس الجامعة أن التطور التكنولوجي رغم ما يوفره من فرص كبيرة للتنمية، فإنه يفرض في المقابل تهديدات ومخاطر حقيقية تستدعي رفع مستوى الوعي، خاصة لدى الفتيات والنساء بوصفهن من الفئات الأكثر تعرضًا لتلك المخاطر.

وخلال الندوة، تحدث المهندس ياسر محمد خضري عن أهمية تعزيز الوعي باستخدام التكنولوجيا الآمنة، وتناول عددًا من المحاور الهامة مثل مفهوم الحياة الرقمية، والتواصل الاجتماعي، والتعليم عن بُعد، والاستخدام الآمن لمنصات التواصل، إلى جانب الإدمان الرقمي ومخاطر الدارك ويب.

واختُتمت الفعالية بعرض توضيحي حول كيفية حماية النفس من التهديدات الإلكترونية، مؤكدًا أن الأمن الرقمي يبدأ أولًا من الوعي الفردي.


 

