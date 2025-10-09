قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد زحام اليوم الأول.. الأقصر تسجل صفر طلبات في اليوم الثاني للترشح لانتخابات مجلس النواب

اللجنة العليا برئاسة المستشار عبدالرحيم عبدالمالك لم تتلقَ أي أوراق جديدة حتى نهاية اليوم
اللجنة العليا برئاسة المستشار عبدالرحيم عبدالمالك لم تتلقَ أي أوراق جديدة حتى نهاية اليوم
شمس يونس

سادت أجواء من الهدوء داخل مقر اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، برئاسة المستشار عبدالرحيم عبدالمالك رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، وذلك في اليوم الثاني من فتح باب الترشح، حيث لم تتلقَ اللجنة أي طلبات جديدة حتى نهاية اليوم.

وأكدت مصادر داخل اللجنة أن العمل يسير بشكل منتظم مع جاهزية جميع اللجان الفنية والإدارية لاستقبال المرشحين فور تقدمهم، مشيرة إلى أن اليوم مرّ بهدوء تام مقارنة باليوم الأول الذي شهد إقبالا كبيرا وتقديم 34 مرشحا أوراقهم لخوض السباق البرلماني.

وخلى محيط محكمة الأقصر الابتدائية من المرشحين أو مندوبيهم، بينما تواجدت فرق العمل المختصة منذ الصباح في انتظار أي طلبات ترشح قد تُقدم خلال ساعات الدوام الرسمية، وسط التزام كامل بالإجراءات القانونية المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن يستمر باب الترشح مفتوحا حتى الموعد المحدد رسميًا من الهيئة الوطنية، في وقت تشير التوقعات إلى احتمال زيادة عدد المتقدمين خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد انتهاء المشاورات الداخلية داخل عدد من الأحزاب السياسية.

الاقصر اخبار الاقصر انتخابات مجلس النواب

