ضبط 4.7 طن أغذية فاسدة و104 مخالفة في حملات تموينية مكثفة بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية خلال الأيام الخمسة الماضية، بقيادة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وتحت إشراف جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة مفتشي الإدارات التموينية.

أسفرت الجهود عن ضبط 104 مخالفات متنوعة بالأسواق، أبرزها ضبط 4.75 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل ثلاجة مجمدات بمدينة الأقصر، تضمنت لانشون، برجر، سجق، كفتة، مصنعات لحوم ودواجن، وبسكويت وحلاوة طحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

كما تم ضبط 12 تاجر تموين وجمعيتي مغلقتين دون عذر وقت التشغيل، و14 مخالفة لعدم إعلان أسعار أسطوانات البوتاجاز وزيوت المحركات داخل محطات الخدمة، بجانب 9 مخالفات لعدم الانتظام في سجلات البترول 21 و22، وضبط 125 كجم سلع مجهولة المصدر بدون فواتير.

وشملت الحملات أيضًا 9 محال تعمل دون تصريح أوكازيون صيفي، و29 منشأة لم تعلن الأسعار في أنشطة متنوعة منها السوبر ماركت والعطارة والأجهزة الكهربائية والمنظفات.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملات مستمرة بشكل يومي للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من السلع المغشوشة أو الفاسدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.