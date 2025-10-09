قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصور و مكتبات ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

شمس يونس

ضمن فاعليات وزارة الثقافة للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية و الفنية المتنوعة بثقافة الأقصر تحت شعار "فرحت مصر" ، برئاسة حسين النوبي، و بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، قدمت من خلالها عروضا فنية و محاضرات تثقيفية.

نظم قصر ثقافة أرمنت احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، تضمن الحفل اصبوحة شعرية ومجموعة من القصائد شارك فيها لفيف من الشعراء محمد جاد المولى و سيد صدقي و عمرو عبد الصبور، اعقب ذلك محاضرة بعنوان" ملامح الإنتصار والصمود فى السادس من أكتوبر"  أوضح من خلالها انتصارات أكتوبر المجيدة تمثِّل واحدة من أعظم اللحظات في التاريخ العربي الحديث، حيث استعادت الأمة العربية ثقتها بنفسها بعد سنوات من الانكسار والهزيمة، وأثبتت أن الإرادة والكرامة لا تُقهران ولم يكن النصر عسكريًّا فحسب، بل كان نصرًا سياسيًّا ونفسيًّا، إذ غيّر موازين القوى في المنطقة، وأعاد لمصر مكانتها القيادية في العالم العربي، وفتح باب السلام من موقع القوة لا من موقع الضعف، وقد نظمت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة بعنوان " حرب أكتوبر استرداد للارض والعزة والكرامة  " حاضر فيها أبو المكارم عبدالجليل مدير إدارة التربية والتعليم سابقا متحدثا عن التخطيط العسكري لحرب أكتوبر، و العزيمة والإصرار وبسالة الجندي المصري وحكمة القادة أساس النصر، إنتصار أكتوبر ورفع معنويات الشعب المصري والعرب ، و عنصر المفاجأة فى الحرب اذهل الكيان الصهيوني.

و نظم قصر ثقافة حاجر العديسات  محاضره بعنوان" حرب أكتوبر واستعادة الكرامة السيادة" أوضح وليد الضوي حرب أكتوبر هي واحدة من أهم الأحداث في التاريخ الحديث لمصر، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بعبور قناة السويس واستعادة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي في 6 أكتوبر 1973، كما أوضح أسباب حرب أكتوبر و احداثها، و بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط  ورشه رسوم أطفال عن احتفالات حرب اكتوبر تدريب حجاجيه خيري ، و أعدت مكتبة الطفل والشباب توماس وعافيه ورشة رسم عن حرب اكتوبر، بالاشتراك مع مدرسة الشهيد مختار احمد داود الإبتدائية تدريب أحمد أمين، كما  نظمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضره بعنوان "احتفالات حرب أكتوبر المجيدة وأهم الدروس المستفاده" تحدث محمود ابو الحجاج عن أكتوبر العزه والكرامه، اكتوبر وبساله الجندي المصري، و أهميه غرس تعاليم حرب أكتوبر المقدسه في نفوس اجيال المستقبل،

و في سياق متسق أعد قصر الأقصر احتفالية بدأت الفاعلية بعرض فني لفرقه الاقصر للفنون الشعبية  احتفالاً بذكرى النصر العظيم، و كما شارك الاطفال بالورش الفنية رسم على الوجه ورشة فرحت مصر  تنفيذ أخصائي الفنون التشكيلية، وعرض فني لمسرح العرائس أداء سماح مصطفى مسئول قسم المواهب بالفرع، تهدف الفاعلية الي تسليط الضوء على جهود الجيش المصري وشجاعته كما أنها تعزز الإنتماء الوطني لدى الأجيال القادمة، و واختتم بدوري ثقافي و اكتشاف مواهب من رواد القصر. 
 

و نظمت مكتبة ثقافة الضبعية الفرعية محاضرة " الإحتفال بعيد النصر"ألقاها سيد صدقي اخصائي إجتماعى بمدرسة فصول ابن الجراح التجارية متناولا  حرب أكتوبر و أسبابها، و التخطيط الجيد واهميته في حرب أكتوبر، و أهمية الاحتفال بنصر أكتوبر، و على صعيد آخر نظم قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان "أهم إنجازات حرب أكتوبر" ألقاها العادلي حسان وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن  استرداد السياده كامله على قناه السويس، و انتصار الجيش المصري فى الحرب أعاد الثقه الجندي، وبجانب ذلك أعد القصر محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر بين التخطيط و الإستعداد " ألقاها علاء النجار موضحا تداعيات حرب أكتوبر، و التخطيط لخوض الحرب و الإستعداد لها، و أمسية شعريه الاغاني الوطنيه المستحاء والنصر أكتوبر ألقاها الشاعر سيد صدقي متحدثا عن الاغاني ودورها في الحروب،و الأثر النفسي للأغاني الوطنية، كما  نظم نشاط الطفل بقصر ثقافة الاقصر محاضرة عن "انتصارات أكتوبر "ألقاها يحيى أحمد وتحدث عن الامل في غد مشرق، و انتصارات أكتوبر رحلة التحدي قوة المصريين فى اختراق المستحيل، و قيادات الجيش المصري وصناعة ملحمة أكتوبر.

