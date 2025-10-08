صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حادث الأقصر

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بصرف إعانات فورية وعاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بمركز ومدينة القرنة، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين مساء الأربعاء، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي.

وأكد محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ سيتم صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي في حال كونه رب الأسرة، و25 ألف جنيه في حال كونه أحد أفرادها، إلى جانب تعويضات مالية عاجلة للمصابين بحسب طبيعة كل حالة، مشيرًا إلى أن لجان التضامن بدأت حصر الضحايا ومتابعة حالتهم الاجتماعية تمهيدًا للصرف الفوري.

وأوضح «جمعة» أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لدعم أسر المتضررين من الحوادث الطارئة، وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر المنكوبة.

وكان محافظ الأقصر قد توجه فور وقوع الحادث إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي للاطمئنان على حالة المصابين الذين يتلقون العلاج هناك، بالإضافة إلى عدد آخر بمستشفى الكرنك الدولي، برفقة الدكتور محمد شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، موجها بسرعة توفير الرعاية الطبية الكاملة ومتابعة تطورات الحالات أولًا بأول.

