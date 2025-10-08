قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محافظ الأقصر يتفقد المصابين في حادث الطريق الصحراوي الغربي ويوجه بصرف إعانات عاجلة.. شاهد

محافظ الأقصر يتفقد المصابين في حادث الطريق الصحراوي الغربي ويوجه بصرف إعانات عاجلة
محافظ الأقصر يتفقد المصابين في حادث الطريق الصحراوي الغربي ويوجه بصرف إعانات عاجلة
شمس يونس

في استجابة فورية سريعة للحادث  الذي وقع قبل قليل  على الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بمركز ومدينة القرنة،بمحافظة الأقصر، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين، قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بزيارة مجمع الأقصر الطبي لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ورافق محافظ الأقصر خلال الزيارة الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حيث تفقدا غرف المصابين  مجمع الأقصر الطبي، ووجها بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على مدار الساعة ، حيث يرقد المصابين ما بين مجمع الأقصر الطبي ومستشفى الكرنك الدولي.

كما وجه محافظ الأقصر،  محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بصرف إعانات فورية وعاجلة لأسر المتوفين والمصابين في الحادث، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانب أسر الضحايا وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الأليم.

الاقصر محافظ الاقصر حادث الصحراوى

بطل فيلم ضى
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
مزاد سيارات
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

