اقتصاد

مديرية العمل بالأقصر: صرف منح وتأهيل الشباب وتوسيع برامج التدريب خلال سبتمبر الماضي

مديرية العمل بالأقصر: صرف منح وتأهيل الشباب وتوسيع برامج التدريب خلال سبتمبر الماضي
مديرية العمل بالأقصر: صرف منح وتأهيل الشباب وتوسيع برامج التدريب خلال سبتمبر الماضي
أ ش أ

   أعلن محمود باسل محمد، مدير عام مديرية العمل بمحافظة الأقصر، أن المديرية صرفت خلال شهر سبتمبر الماضي منحًا مالية بقيمة 61 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة، شملت منح مولود وزواج ووفاة وحالات طبية خاصة، دعمًا للعمال في مختلف الظروف الاجتماعية والصحية ، كما تم تكثيف الجهود في مجالات التشغيل والتدريب المهني والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لائقة لشباب المحافظة.
وقال مدير المديرية ، في تقريره الشهري ، إن جهود التشغيل أسفرت عن تعيين وتشغيل 743 شابًا من المسجلين بمكاتب التشغيل، إلى جانب تعيين 34 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص، وتسليم 27 عقد عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بحضور وزير العمل محمد جبران، مشيرًا إلى استخراج 1031 شهادة قياس مستوى مهارة و1031 كارنيه مزاولة مهنة للشباب لإلحاقهم بسوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن المديرية وضعت خطة تدريبية متكاملة للعام الجاري، تضمنت برامج متنوعة في مجالات الخياطة، والطاقة الشمسية، وصيانة المحمول، والكهرباء، والسباكة، والفندقة، والحاسب الآلي، والبرمجة، إلى جانب تنفيذ دورة تدريبية متخصصة للصم والبكم لأول مرة في المحافظة ضمن خطة الدمج المهني لذوي الهمم.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أشار مدير المديرية إلى تنفيذ حملات تفتيشية شملت 208 منشآت يعمل بها 2490 عاملًا، والمشاركة في 13 اجتماعًا للجنة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ 16 قياسًا ميدانيًا و5 ندوات توعية عن مخاطر بيئة العمل استفاد منها 180 عاملًا، بالإضافة إلى 9 حملات نوعية و17 حملة عادية و12 لجنة تراخيص.
وفيما يتعلق بالتفتيش العمالي والانضباط بسوق العمل، أوضح أنه تم التفتيش على 205 منشآت تضم أكثر من 3 آلاف عامل، إلى جانب تحرير 25 محضرًا، وبحث 7 شكاوى عمالية، وتنظيم 3 ندوات تعريفية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 استفاد منها أكثر من 100 عامل.
كما نظمت المديرية ، ضمن شؤون المرأة والطفل ، ندوة توعوية حول مخاطر الزواج المبكر بمكتب عمل البياضية استفاد منها 25 مستفيدًا، وتم التفتيش على 15 منشأة بها عمالة أطفال للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأشار مدير المديرية إلى أن مديرية العمل بالأقصر نظمت للأسبوع الثاني على التوالي مبادرة اليوم المفتوح، استجابة لتوجيهات محافظ الأقصر، حيث تم بحث عشرات الشكاوى، وترشيح 45% من ذوي الهمم للعمل بالقطاع الخاص، فضلًا عن ترشيح 4 شباب أصحاء للعمل في مجالات مختلفة.
م ح ا/رأش

مديرية العمل الأقصر عمالة غير المنتظمة

المزيد

