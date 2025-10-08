مصرع 5 وإصابة في تصادم واحتراق سيارة على الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر منذ لحظات، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين حتى الآن، وسط أنباء تفيد باشتعال النيران في السيارة الملاكي بالكامل عقب الحادث مباشرة.

وهرعت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى القرنة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة أثناء محاولة إحدى السيارات تجاوز الأخرى، ما أدى إلى تصادم عنيف اشتعلت على إثره النيران داخل السيارة الملاكي، وسط محاولات الأهالي لإنقاذ الركاب قبل امتداد الحريق إلى الميكروباص.

كما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها في موقع الحادث لرفع آثار التصادم وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما تجري النيابة العامة والمعمل الجنائي فحصًا شاملاً للسيارتين للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء الحادث.

من جانبها، أعلنت مديرية الصحة بالأقصر حالة الطوارئ بجميع المستشفيات القريبة من موقع الحادث، مع توفير أطقم طبية إضافية وغرف عمليات جاهزة لاستقبال المصابين، وسط متابعة مباشرة من قيادات المحافظة والجهات المعنية للحالة الصحية لجميع المصابين.