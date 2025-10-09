قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رصف 400 متر وتنفيذ حالتي إزالة ضمن الموجة 27 بالزينية في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الاقصر  برئاسة أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية بتنفيذ أعمال إزالة في المهد ضمن الموجة ٢٧ ، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف على مساحة واحد قيراط تقريباً

كما تمت  أعمال إزالة في المهد بقرية الزينية بحري عبارة عن تعدي بالبناء المخالف ببناء أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية على مساحة ٦٠ متر تقريباً  وتمت الإزالة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف 
 

ياتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص .


وفى نفس السياق، تم إسترداد عدد ٢ ملف تقنين بمساحة ٣٣ فدان بالمدامود قبلي خارج الزمام بعد الدراسة، حيث تم الرد من هيئة عمليات القوات المسلحة أن هذه المساحات متداخلة مع القرار رقم ١٧ لسنة٢٠٢٣ ولابد من توجه المواطنين واضعي اليد إلي جهاز مشروعات القوات المسلحة للتعاقد وتم إخطار المواطنين وإسترداد تلك المساحات وتم تسليمها للوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي.

وعلى صعيد اخر  تابع  رئيس المركز أعمال رد الشيء لأصله برصف حوالي ٤٠٠ متر تقريباً بقرية الصعايدة تحت إشراف مديرية الطرق بالأقصر بطريق ترعة الزينية ، و كذلك أعمال تجهيزات التسوية أمام العمارات السكنية بالزينية بحري إستعدادا لتركيب بلاط الانترلوك .

وتم تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بالطريق الرئيسي الأقصر العشي وذلك لوضوح الرؤية وإظهار الشارع الرئيسي بالمظهر اللائق والجمالي للطريق.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

