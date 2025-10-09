قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بيطري الأقصر يضبط 125 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بيطري الأقصر يضبط ٧٩ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
بيطري الأقصر يضبط ٧٩ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
شمس يونس

 أعلن الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه بالتنسيق مع العميد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، تم تشكيل لجنة من الأطباء البيطريين للتفتيش على محال الجزارة وبيع اللحوم والدواجن بمدينة الأقصر.

وأوضح مدير الطب البيطري أن الحملة شملت المرور على ٦ مطاعم وثلاجة لحفظ اللحوم، وأسفرت عن ضبط ٧٩ كيلو جرامًا من اللحوم والسمان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت ٣٩ طبق سمان منتهي الصلاحية تزن حوالي ١٦ كيلو جرامًا، و١٥ كيلو جرامًا من أجزاء خلفية للحوم جاموس هندي متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط ٤٨ كيلو جرامًا من لحوم الرأس والأحشاء ولحوم متنوعة متغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

الاقصر محافظ الاقصر بيطرى الاقصر

