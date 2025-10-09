بيطري الأقصر يضبط 125 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلن الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه بالتنسيق مع العميد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، تم تشكيل لجنة من الأطباء البيطريين للتفتيش على محال الجزارة وبيع اللحوم والدواجن بمدينة الأقصر.

وأوضح مدير الطب البيطري أن الحملة شملت المرور على ٦ مطاعم وثلاجة لحفظ اللحوم، وأسفرت عن ضبط ٧٩ كيلو جرامًا من اللحوم والسمان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت ٣٩ طبق سمان منتهي الصلاحية تزن حوالي ١٦ كيلو جرامًا، و١٥ كيلو جرامًا من أجزاء خلفية للحوم جاموس هندي متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط ٤٨ كيلو جرامًا من لحوم الرأس والأحشاء ولحوم متنوعة متغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.