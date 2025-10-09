حريق يلتهم ورشة سيارات بالأقصر.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة

شهدت مدينة الأقصر اندلاع حريق داخل ورشة سيارات تقع بشارع بمنطقة سيدي المنصور التابعة لمركز ومدينة الأقصر، ما أدى إلى احتراق سيارتين بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف ومنع امتداد النيران للمنازل والمحال المجاورة.

تلقت غرفة العمليات بلاغًا من الأهالي، وتحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء بقيادة فريق من إدارة الحماية المدنية، حيث نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب خلال وقت قياسي، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأوضح عدد من شهود العيان أن الشرارة الأولى اشتعلت في إحدى السيارات المتوقفة داخل الورشة بشكل مفاجئ، لتلتهم النيران السيارة بالكامل قبل أن تنتقل إلى أخرى مجاورة وسط محاولات الأهالي لاحتواء الحريق باستخدام أدوات بدائية، إلى أن وصلت قوات الإطفاء وأنهت الحريق في وقت وجيز.

تحرر محضر بذلك، وتجرى تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات.