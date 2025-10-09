قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد إدارة أرمنت.. ويوجه بتحليل عينات المياه بشكل مستمر

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد إدارة أرمنت الصحية
وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد إدارة أرمنت الصحية
شمس يونس

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة ميدانية إلى إدارة أرمنت ،بحضور دكتور محمد عبدالحافظ مدير إدارة أرمنت.

بدأ جولته بالمرور علي مركز طب الأسرة بالديمقراط، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم المرور على عيادة تنظيم الأسرة، حيث تم متابعة نسب التردد على العيادة، والتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة وتقديم الخدمة وفقًا للمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى مراجعة السجلات .

وأيضاً تفقد غرفة المبادرات الرئاسية، للإطلاع على سير العمل في المبادرات الصحية التي يتم تنفيذها داخل الوحدة، مؤكداً على أهمية تقديم الخدمة بجودة عالية وتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين.

وتضمنت الجولة كذلك المرور على الصيدلية، حيث تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً بسرعة تلافي أي نواقص وتابع أعمال تطعيمات الأطفال وبرنامج التطعيم الروتيني، مشدداً على الإلتزام بجداول التطعيم وتوفير الأمصال وإستقبال حالات الطوارئ مجاناً مساءاً.

واستكمل وكيل وزارة الصحة جولته بالمرور علي وحدة الكلي بأرمنت (حميات أرمنت سابقاً) ووحدة رعاية الأم والطفل والتأكد من تواجد الفريق الطبي ، كما تفقد خدمات المبادرات الرئاسية والرعاية وفحص الغدة والصيدلية ،  والمرور علي المعمل .

واختتمت الجولة بالمرور علي مقر إدارة أرمنت الصحية للقاء مشرفي الإدارة  لرصد الايجابيات والسلبيات لتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءه مؤشرات الاداء بدءاً من التطعيمات واتخاذ الاجراءات اللازمه والسريعة .

وشدد وكيل صحة الأقصر علي إدارة صحة البيئة لأخذ عينات المياه بشكل مستمر ومراقبه الأغذية والتركيز علي رصد الأمراض المعدية  والإبلاغ عنها فورا،وتطرق الاجتماع أيضاً لرفع كفاءة وحدات هيئة تنمية الصعيد، مؤكدا  على دعمه الكامل لكافة فرق العمل ، موجهاً بتذليل أية معوقات قد تؤثر على تقديم الخدمة، ومشيداً بجهود العاملين في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الأولية في المحافظة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نقيب المعلمين يشيد بدور مصر والرئيس السيسي في إنهاء الحرب فى غزة

أرشيفية

الأطباء تعلن مواعيد فتح لجان التصويت في انتخابات التجديد النصفي

اجتماع لجنة الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة

لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة تعقد أول اجتماعاتها برئاسة وزير الكهرباء لبحث التنسيق بين الجهات المعنية

بالصور

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد