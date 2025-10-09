وكيل صحة الأقصر يتفقد إدارة أرمنت.. ويوجه بتحليل عينات المياه بشكل مستمر

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة ميدانية إلى إدارة أرمنت ،بحضور دكتور محمد عبدالحافظ مدير إدارة أرمنت.

بدأ جولته بالمرور علي مركز طب الأسرة بالديمقراط، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم المرور على عيادة تنظيم الأسرة، حيث تم متابعة نسب التردد على العيادة، والتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة وتقديم الخدمة وفقًا للمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى مراجعة السجلات .

وأيضاً تفقد غرفة المبادرات الرئاسية، للإطلاع على سير العمل في المبادرات الصحية التي يتم تنفيذها داخل الوحدة، مؤكداً على أهمية تقديم الخدمة بجودة عالية وتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين.

وتضمنت الجولة كذلك المرور على الصيدلية، حيث تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً بسرعة تلافي أي نواقص وتابع أعمال تطعيمات الأطفال وبرنامج التطعيم الروتيني، مشدداً على الإلتزام بجداول التطعيم وتوفير الأمصال وإستقبال حالات الطوارئ مجاناً مساءاً.

واستكمل وكيل وزارة الصحة جولته بالمرور علي وحدة الكلي بأرمنت (حميات أرمنت سابقاً) ووحدة رعاية الأم والطفل والتأكد من تواجد الفريق الطبي ، كما تفقد خدمات المبادرات الرئاسية والرعاية وفحص الغدة والصيدلية ، والمرور علي المعمل .

واختتمت الجولة بالمرور علي مقر إدارة أرمنت الصحية للقاء مشرفي الإدارة لرصد الايجابيات والسلبيات لتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءه مؤشرات الاداء بدءاً من التطعيمات واتخاذ الاجراءات اللازمه والسريعة .

وشدد وكيل صحة الأقصر علي إدارة صحة البيئة لأخذ عينات المياه بشكل مستمر ومراقبه الأغذية والتركيز علي رصد الأمراض المعدية والإبلاغ عنها فورا،وتطرق الاجتماع أيضاً لرفع كفاءة وحدات هيئة تنمية الصعيد، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة فرق العمل ، موجهاً بتذليل أية معوقات قد تؤثر على تقديم الخدمة، ومشيداً بجهود العاملين في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الأولية في المحافظة.